«Война закончилась бы очень быстро». Бывший пилот F-16 из США — о необходимости передачи истребителей Украине, хоть это и «не будет панацеей» 13 июля, 17:22 NV Премиум Компания Lockheed Martin в январе 2023 года рассказала об успешном первом полете F-16 Block 70 (Фото:lockheedmartin.com)

Питер Гринбург — бывший американский пилот истребителя F-16. Он работал с этой платформой в течение 20 лет.

Он считает, что передача Украине F-16 не будет панацеей, но они придадут новые возможности украинским военным, что изменило бы динамику войны и завершило ее очень быстро.

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В интервью Radio NV Гринбург подробно рассказал о сложностях передачи и управления истребителями, преимуществах от их получения, а также о сноровке украинских пилотов.

— Питер, расскажите несколько слов о себе. Когда вы окончили военную службу? Поделитесь своими воспоминаниями, например, о самолете F-16.

— Я летал на F-16 в течение 20 лет. Мой последний полет был около пяти лет назад. Я служил в Военно-воздушных силах и Национальной гвардии США. Летал как оперативный пилот, то есть фронтовой пилот, если хотите, а также как инструктор, который обучал и улучшал навыки как опытных, так и неопытных пилотов F-16.

— А чем вы сейчас занимаетесь?

— Сейчас я волонтер и путешественник. В прошлом году я волонтерил в Украине около восьми месяцев, занимаясь различной гуманитарной работой. Сейчас я снова занялся волонтерской деятельностью, оказывая нелетальную поддержку украинским военным.

Что имеется в виду? Сейчас я работаю с другом в организации, которую мы основали под названием Flight Gear for Ukraine, то есть Летное снаряжение для Украины. Мы собираем летное снаряжение для украинских пилотов, особенно специализированные огнеупорные костюмы, которые делают полеты более безопасными. Также это касается и поиска таких костюмов для украинских спасателей, парамедиков и др.

Сейчас мы хотим как раз расширить нашу деятельность на противопожарное оборудование и защитное снаряжение для пожарных.

— А вовлечены ли вы каким-то образом в процесс продвижения или адвокации передачи самолетов F-16 Украине? Может быть, обсуждаете варианты, как стать в будущем инструктором для наших пилотов?

— Я бы хотел быть более вовлеченным в этом направлении. Но пока мы с другом сосредоточены на обеспечении военных спасательной одеждой и снаряжением.

К сожалению, я не имею достаточного влияния в Соединенных Штатах. Имеется в виду, что я не могу повлиять на поставки самолетов. Я бы, конечно, сделал это, если бы мог.

— Тогда о F-16. Как с пилотом, у которого такой длительный опыт использования этой платформы. Это действительно платформа, а не только самолет, не так ли?

— Верно. Мы действительно говорим о них как о платформе для вооружения. Прежде всего очень важно понимать, что F-16 существует уже давно — около 40 лет. На самом деле почти 50 лет.

Он такой же старый, как и я. Поэтому он существует во многих модификациях. И эффективность F-16 в боевой ситуации очень зависит от того оборудования, которое на нем установлено, и от вооружения, которое он несет. А также от сети поддержки, сопровождающей его работу.

И, знаете, я бы сказал, что пилотирование F-16 — это командный вид спорта, а не индивидуальный.

— Давайте поговорим о преимуществах этой платформы. Действительно ли F-16 дадут преимущество украинским Воздушным силам, украинским Вооруженным силам в целом?