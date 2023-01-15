Ракетный удар по Днепру. Количество погибших возросло до 18

15 января, 07:19
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На месте российского теракта в Днепре продолжаются поисково-спасательные работы (Фото:ГСЧС)

На месте российского теракта в Днепре продолжаются поисково-спасательные работы (Фото:ГСЧС)

По состоянию на 07:25 15 января известно о 18 погибших в результате российского ракетного удара по жилой девятиэтажке в Днепре — среди них один ребенок.

По состоянию на 06:00 в ГСЧС сообщали о 17 жертвах российского удара, но позже в ОВА заявили уже о 18-ти погибших.

Количество раненых в настоящее время составляет 73 человека, из них 14 — дети. Более 40 пострадавших находятся в больницах, четверо — в реанимации, в тяжелом состоянии.

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Спасены из-под завалов 38 человек (из них шестеро детей).

Поисково-спасательные работы на месте российского преступления продолжаются. Остается неизвестной судьба более 40 человек.

Днем в субботу, 14 января, во время масштабной атаки по Украине российские оккупанты попали по жилой девятиэтажке в Днепре, убив и ранив мирных жителей. Под завалами оказались люди.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Днепропетровская область ГСЧС Ракетные удары Город Днепр Валентин Резниченко Война России против Украины Ракетный удар ракетная атака

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