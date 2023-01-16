Мир должен остановить Россию — премьер Польши 16 января, 01:00 Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Фото:Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/via REUTERS)

РФ намеренно продолжает атаковать гражданские объекты и обстреливать мирных граждан, сознательно совершая военные преступления. Мировое сообщество должно остановить страну-агрессора.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.



«Россия намеренно продолжает совершать военные преступления против мирного населения. Это бесчеловечно», — отметил Моравецкий.

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Глава польского правительства отмечает важность помощи Украине, которая отражает полномасштабную военную агрессию РФ.

"Мы должны действовать сейчас и заставить ее остановиться", - пишет он.

Свой пост Моравецкий сопровождал видео с последствиями российского ракетного удара по многоэтажке в Днепре, где продолжаются спасательные работы.

Днем в субботу, 14 января, во время масштабной атаки по Украине российские оккупанты попали по жилой девятиэтажке в Днепре, убив и ранив мирных жителей. В доме разрушены два подъезда со второго по девятый этажи, уничтожены 72 квартиры и повреждены еще более 230. Под завалами оказались люди.