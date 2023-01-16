Мир должен остановить Россию — премьер Польши

16 января, 01:00
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Фото:Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/via REUTERS)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Фото:Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/via REUTERS)

РФ намеренно продолжает атаковать гражданские объекты и обстреливать мирных граждан, сознательно совершая военные преступления. Мировое сообщество должно остановить страну-агрессора.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Россия намеренно продолжает совершать военные преступления против мирного населения. Это бесчеловечно», — отметил Моравецкий.

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https://twitter.com/MorawieckiM/status/1614563558171283458?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1614563558171283458%7Ctwgr%5E820af90d18845203707f4e28cc479bae63cdb2f4%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ua%2Frus%2Fnews%2Fmoravetskiy-udar-dnipru-rf-potribno-negayno-1673819076.html

Глава польского правительства отмечает важность помощи Украине, которая отражает полномасштабную военную агрессию РФ.

"Мы должны действовать сейчас и заставить ее остановиться", - пишет он.

Свой пост Моравецкий сопровождал видео с последствиями российского ракетного удара по многоэтажке в Днепре, где продолжаются спасательные работы.

Днем в субботу, 14 января, во время масштабной атаки по Украине российские оккупанты попали по жилой девятиэтажке в Днепре, убив и ранив мирных жителей. В доме разрушены два подъезда со второго по девятый этажи, уничтожены 72 квартиры и повреждены еще более 230. Под завалами оказались люди.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Польша Украина-Польша Война в Украине Город Днепр Матеуш Моравецкий Война России против Украины

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