ЕС о российском терроре в Днепре: Это преступление не останется безнаказанным 16 января, 00:31 Жозеп Боррель (Фото:www.flickr.com/Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperació)

Россия показала еще раз свою бесчеловечную агрессию, совершив еще одну ракетную атаку на Украину. Это преступление не останется безнаказанным.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.



"Еще одна российская ракетная атака обрушилась вчера на украинские города. Бесчеловечная агрессия России направлена непосредственно против гражданского населения, включая детей. Эти преступления не останутся безнаказанными», - заявил он.

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При этом Боррель добавил, что ЕС будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Днем в субботу, 14 января, во время масштабной атаки по Украине российские оккупанты попали по жилой девятиэтажке в Днепре, убив и ранив мирных жителей. В доме разрушены два подъезда со второго по девятый этажи, уничтожены 72 квартиры и повреждены еще более 230. Под завалами оказались люди.