«С очень тяжелыми травмами». В больнице Днепра рассказали о состоянии пострадавших от террора РФ 16 января, 01:23 Россияне убили в Днепре по меньшей мере 30 человек (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

В одной из больниц Днепра рассказали о состоянии травмированных в результате российского террора по жилому дому 14 января.

Об этом сообщает Суспільне.



Главный врач Днепровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко рассказал, что пострадавших в большинстве своем привозят с крайне тяжелыми травмами, ведь, по его словам, все предметы, которые были рядом с человеком в момент взрыва, очень глубоко влетели в ткани.

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"Кому в голову, кому в грудь, кому в конечности, а одной женщине разорвало полностью живот. Ее спасти не удалось, она в час после отправления в Мечникова, к сожалению, умерла», — сказал врач.

Он также рассказал, что родители одного из врачей тоже проживали в том доме, но пока о них нет никакой информации.

«В такой тяжелой трагедии хочется, чтобы этого больше не было. Она тоже сегодня в таком состоянии, что нужно и оказывать помощь, но она не может. Трагедия. Трагедия не только семьи, но и всего города. Все страны», — подчеркнул Рыженко.

Днем в субботу, 14 января, во время масштабной атаки по Украине российские оккупанты попали по жилой девятиэтажке в Днепре, убив и ранив мирных жителей. В доме разрушены два подъезда со второго по девятый этажи, уничтожены 72 квартиры и повреждены еще более 230. Под завалами оказались люди.