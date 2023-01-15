Число погибших в Днепре возросло до 29. За сутки разобрали почти часть конструкций, разрушенных российской ракетой 15 января, 17:45 14 января во время массированной атаки РФ по Украине российская ракета попала по жилому дому в Днепре (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Число погибших в результате удара РФ по многоэтажке в Днепре возросло до 29 человек. Разобрали примерно половину конструкций, разбитых российской ракетой.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в воскресенье, 15 января.



Ранения получили 73 человека, 30 из них в больнице, 12 в тяжелом состоянии. Всего из-под завалов спасли 39 жителей дома. Судьба еще более 40 остается неизвестной.

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После обеда из-под руин вытащили 27-летнюю женщину. Она находится в реанимации с сильным переохлаждением, за ее жизнь борются врачи.



14 января во время массированной атаки РФ по Украине российская ракета атаковала жилой дом в Днепре. Поисковая операция продолжается уже больше суток. Работают более 550 спасателей, полицейских, врачей, коммунальщиков, волонтеров. По словам Резниченко, пожарные «угомонили» огонь, который охватил дом после удара. Разрушены 72 и повреждены более 230 квартир. Без жилья остались более 400 человек.