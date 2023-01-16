Число погибших в Днепре возросло до 35 человек, среди них двое детей 16 января, 08:07 Число погибших в Днепре возросло до 35 человек (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Число погибших в результате ракетного удара РФ по Днепру возросло до 35 человек, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в понедельник, 16 января.

По его словам, ночью спасатели извлекли из-под завалов многоэтажки еще нескольких погибших.

«В настоящее время вражеская атака унесла жизни 35 жителей дома. Среди них двое детей», — говорится в сообщении в Telegram.

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Резниченко добавил, что 39 человек спасены, 75 ранены. Среди раненых 14 детей.

Судьба еще 35 жильцов дома неизвестна. Поиск людей под завалами продолжается.

Спасательно-поисковая операция в Днепре длится уже почти 40 часов.