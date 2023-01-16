Число погибших в Днепре возросло до 35 человек, среди них двое детей
Число погибших в Днепре возросло до 35 человек (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)
Число погибших в результате ракетного удара РФ по Днепру возросло до 35 человек, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в понедельник, 16 января.
По его словам, ночью спасатели извлекли из-под завалов многоэтажки еще нескольких погибших.
«В настоящее время вражеская атака унесла жизни 35 жителей дома. Среди них двое детей», — говорится в сообщении в Telegram.
Резниченко добавил, что 39 человек спасены, 75 ранены. Среди раненых 14 детей.
Судьба еще 35 жильцов дома неизвестна. Поиск людей под завалами продолжается.
Спасательно-поисковая операция в Днепре длится уже почти 40 часов.