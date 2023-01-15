В Днепре объявили трехдневный траур по погибшим
В результате российского ракетного удара в Днепре по последним данным погибли 12 человек (Фото:t.me/dnipropetrovskaODA)
В Днепре власти объявили трехдневный траур по погибшим в результате российского ракетного удара 14 января.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
«В Днепре из-за трагедии на ж/м Победа объявлен трехдневный траур по погибшим во время ракетной атаки по жилому дому», — говорится в сообщении.
В результате российского ракетного удара по жилой девятиэтажке в Днепре 14 января по последним данным погибли 12 человек, среди них 15-летняя девочка.