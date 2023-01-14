Ракетный удар по Днепру. Количество погибших возросло до десяти 14 января, 22:41 Число погибших в результате российского удара по многоэтажке в Днепре возросло до десяти (Фото:REUTERS / Mykola Synelnykov)

В результате российского ракетного удара по жилой девятиэтажке в Днепре 14 января по последним данным погибли десять человек, среди них 15-летний девочка.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По состоянию на 21:54 он писал о девяти погибших, а в 22:41 появилось сообщение о десятой жертве российского удара.

Видео дня

Также известно о 64 раненых — 59 из них госпитализированы, остальные лечатся дома.

Днем в субботу, 14 января, во время масштабной атаки по Украине российские оккупанты попали по жилой девятиэтажке в Днепре, убив и ранив мирных жителей. Под завалами оказались люди. Спасательные работы на месте российского преступления продолжаются.