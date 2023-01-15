Поисковые работы в Днепре. Полицейские спасли из заблокированной квартиры соседнего подъезда семью с двумя детьми и котом 15 января, 08:04 Спасенная семья в Днепре (Фото:Патрульная полиция Днепропетровской области/Facebook)

В Днепре после российского ракетного удара по жилой девятиэтажке идет поисково-спасательная операция. В соседнем подъезде люди были заблокированы, так что соседка позволила разбить стену своей квартиры и полицейским удалось спасти семью с двумя детьми и котом.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области в Facebook.

Отмечается, что спасательную операцию проводил экипаж патрульного Сергея Кривошеи, который в момент попадания ракеты в жилой дом находился недалеко от этого места. Патрульные начали проводить операцию спасения людей из квартир, которые вот-вот могут обрушиться.

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«Среди спасенных целая семья вместе с пушистиком. Люди не могли выбраться из заблокированной квартиры соседнего изуродованного подъезда. Их соседка обратилась к патрульному с просьбой помочь выбраться семье и предложила разбить стену балкона. Полицейские собственноручно с помощью лома и кувалды сделали отверстие в стене и вытащили оттуда 2 детей и 4 взрослых. Не забыли и о коте», — говорится в публикации.

По состоянию на 07:25 15 января известно о 18 погибших в результате российского ракетного удара по жилой девятиэтажке в Днепре – среди них один ребенок.

Количество раненых в настоящее время составляет 73 человека, из них 14 — дети. Более 40 пострадавших находятся из них в больницах, четверо в реанимации, в тяжелом состоянии.