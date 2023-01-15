Число погибших в Днепре возросло до 25 человек — Зеленский 15 января, 15:27 Число жертв ракетного удара по Днепру уже достигло 25 человек (Фото:ГСЧС)

Число погибших в результате российского удара по жилой многоэтажке в Днепре 14 января по последним данным составляет 25 человек. Поисково-спасательные работы все еще продолжаются.



Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По последним данным, спасено 39 человек, из них шестеро детей. Травмированы 73 человека, из них 13 детей.

Разыскиваются еще 43 человека.

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«Поисково-спасательные работы и демонтаж опасных конструктивных элементов продолжаются. Круглосуточно. Продолжаем бороться за каждую жизнь. Мои соболезнования всем родным и близким погибших», — написал президент.

14 января во время массированной атаки РФ по Украине российская ракета попала в жилую девятиэтажку в Днепре. В результате атаки обрушились два подъезда дома, под завалами оказались люди.

Предварительно разрушены 72 квартиры и повреждены более 230 квартир. Без жилья остались более 400 человек.