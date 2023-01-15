Поисково-спасательная операция в Днепре. Из-под завалов дома достали живую женщину

15 января, 10:22
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Поисково-спасательная операция в Днепре (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Поисково-спасательная операция в Днепре (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В воскресенье, 15 января, спасатели продолжают работать на месте попадания ракеты РФ в Днепре. Из-под завалов многоэтажки достали живую женщину.

В местном Telegram-канале Днепр Оперативный сообщают, что спецслужбы готовятся к спасательной операции.

Позже стало известно, что из-под завалов достали женщину.

По состоянию на 10.00 15 января известно о 21 погибшем в результате российского ракетного удара по жилой девятиэтажке в Днепре — среди них один ребенок.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Атака Город Днепр Война России против Украины

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