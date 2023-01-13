Бои за Соледар продолжаются — Генштаб 13 января, 18:47 Город Соледар, 5 января (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00 пятницы, 13 января, сообщил, что бои за Соледар Донецкой области продолжаются. Российская пропаганда до этого успела несколько раз заявить о «захвате» города.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

российские оккупанты за сутки два раза ударили по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области, нанесли восемь авиаударов по украинским позициям, более 40 раз вели обстрел из реактивных систем залпового огня;

угроза авиа- и ракетных ударов по всей территории Украины сохраняется;

на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлении ситуация существенно не изменилась, наступательных группировок врага нет;

россияне продолжают нести потери. В Новотроицкую центральную районную больницу на временно захваченной части Херсонской области привезли военных медиков ВС РФ. По состоянию на 12 января в больнице находилось до 160 раненых оккупантов;

украинская авиация за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения противника. Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, один ЗРК и три склада боеприпасов оккупантов.

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Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в Соледаре идут уличные бои, «ни одна из сторон не контролирует город».

В первые недели 2023 года Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар. Украинские защитники продолжают оборонять город, идут ожесточенные бои.



По данным Минобороны, оккупанты бросили на донецкое направление почти все основные силы. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщал, что Россия использует там боевые подразделения «вагнеровцев», а также подразделения других видов войск РФ.



Военнослужащий ВСУ с позывным Мадяр днем 13 января сообщил, что защитники Украины смогли оттеснить оккупантов из части населенных пунктов под Соледаром Донецкой области.

