«Принимаются боевые решения». В ВСУ рассказали, что сейчас происходит в Соледаре 11 января, 12:35 Войска РФ практически разрушили Соледар, пытаясь захватить город (Фото:State Border Guard Service Of Ukraine via Reuters)

В Соледаре Донецкой области идут тяжелые бои, обстановка сложная, но ситуация под контролем ВСУ, идет работа над принятием управленческих боевых решений.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

«Город не под контролем Российской Федерации, там сейчас идут тяжелые бои. Враг сделал целую информационную операцию, чтобы показать, что они уже захватили Соледар и „разбросали“ по своим Telegram-каналам — это не соответствует действительности», — отметил он.

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Череватый добавил, что на данный момент идет работа над тем, чтобы принять максимально эффективные управленческие боевые решения, которые позволят стабилизировать ситуацию и нанести максимальный ущерб врагу с минимальными потерями для украинских войск.

Он также подчеркнул, что ситуация находится под контролем ВСУ, главнокомандующего и военного командования на местах.

Бахмут и Соледар остаются самым горячими точками фронта.

Оккупационные войска РФ сообщили о захвата Соледара 8 января. В ВСУ опровергли сообщения россиян о якобы оккупации города. 8 января замминистра обороны Анна Маляр заявила, что в городе сейчас «очень тяжело», но на некоторых участках восточного фронта украинские силы постепенно продвигаются вперед.

8 января Соледар посетил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский. Он побывал на позициях защитников Украины, которые выполняют боевые задачи в районе Бахмута и Соледара, и обсудил ситуацию на этих участках фронта с командирами подразделений.

Соледар практически разрушен.

10 января роспропаганда сообщила о том, что войскам РФ удалось взять город под свой контроль, но в ВСУ это опровергли. На данный момент идут бои за населенный пункт.

Соледар, расположенный примерно в 13 км северо-восточнее Бахмута — еще один город на востоке Украины, который российская армия превращает в руины в попытке захватить населенный пункт. До февральского вторжения РФ здесь жили около 11 тыс. человек — в шесть раз меньше, чем в самом Бахмуте.

С первых дней полномасштабной войны город оказался под постоянными российскими обстрелами. Отсюда уехало большинство жителей, еще в апреле остановило работу главное предприятие Соледара — завод Артемсоль, крупнейший производитель соли в Европе.