Украинские войска удерживают четверть Соледара — Евгений Дикий

13 января, 16:03
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Спутниковый снимок разрушенных зданий в Соледаре, сделанный 10 января (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Спутниковый снимок разрушенных зданий в Соледаре, сделанный 10 января (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий заявил в интервью Radio NV, что украинские войска удерживают четверть Соледара.

«На сегодняшний день мы держим примерно четверть Соледара, три четверти они уже заняли, включая центральную часть города. Но в этом случае принципиальная разница — три четверти или весь город. Здесь все же для них тактическим успехом будет именно занятие Соледара всего, а этого им пока не дали», — сказал Дикий Radio NV.

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https://www.youtube.com/watch?v=OmH7WnB0Sww

Он добавил, что не берется предсказывать, сколько дней украинские войска смогут продержаться в Соледаре и согласился с тем, что, скорее всего, в конце концов им придется отступить.

Военный ВСУ с позывным Мадяр 13 января сообщил, что ВСУ смогли оттеснить оккупантов из части населенных пунктов под Соледаром.

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Он призвал не верить заявлениям российской пропаганды о взятии Соледара и о том, что оккупанты якобы оттеснили ВСУ на «неопределенное расстояние» от города и подчеркнул, что в городе продолжаются ожесточенные бои.

13 января спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый также заявлял, что заявления РФ о якобы взятии Соледара под свой контроль не соответствуют действительности.

До этого Череватый сообщал, что страна-агрессор сосредоточила в районе Соледара основные силы, в том числе боевые подразделения вагнеровцев.

В первые недели 2023 года Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар. Украинские защитники продолжают оборонять город, идут ожесточенные бои.

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Российская пропаганда ранее заявила со ссылкой на ЧВК Вагнера о якобы «захвате» Соледара, однако в украинском Генштабе это опровергли.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Соледар Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины радио NV

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