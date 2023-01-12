Сохраняем контроль или отходим. Какое решение примет в ближайшее время командование ВСУ по Соледару — прогнозы экспертов 12 января, 19:45 Эксклюзив NV Украинский военный возле Соледара, который стал едва ли не самым напряженным участком линии фронта (Фото:AP / Libkos)

После того, как СМИ распространили информацию, что в ближайшие дни будет принято решение относительно дальнейших действий ВСУ в Соледаре, NV обратился к военным экспертам с просьбой спрогнозировать ситуацию.

За последние две недели Соледар в Донецкой области превратился в самую горячую точку войны, к которой приковано внимание всей Украины. За это время отечественные защитники, демонстрируя непреклонную выдержку и мужество, нанесли значительные удары по врагу, его потери на этом участке эксперты оценивают в несколько тысяч.

Видео дня

В то же время украинское военное командование в ближайшие дни может принять определенные решения по Соледару, — об этом заявил Сергей Череватый, спикер Восточной группировки войск. По его словам, речь идет о решении, которое позволит укрепить нашу оборону, не потерять много личного состава и нанести при этом мощный удар противнику.

NV обратился к экспертам, чтобы они поделились соображениями о том, какими могут быть дальнейшие решения командования ВСУ.

Сергей Згурец, директор Defense Express:



Есть разные видео, из которых можно сказать, что враг пробился в центральную часть города и пытался окружить город с севера и юга действиями десантных подразделений. Сейчас ситуация, как мне кажется, остается непростой, хотя и Министерство обороны, и Генеральный штаб говорят, что собственно боевые действия в городе продолжаются, но непонятно, где проходит эта линия противостояния.

Что касается значения Соледара, то он важен с точки зрения двух составляющих: это как раз контроль над линией обеспечения из Северска в Бахмут и, собственно, это северный фланг обороны самого Бахмута.

Собственно этот весь участок по ширине занимает не так много – ширина линии обороны Бахмута – 6 км, а Соледара – 1,5-2 км. Это узкий участок фронта в сравнении с общей линией фронта, которая на сегодняшний день в активной зоне составляет примерно 800 км, если забрать водную поверхность и зону границы с Беларусью.

В этом смысле бои идут на достаточно узком участке, где враг пытается использовать преимущество в численности личного состава и особенностях тактики.

Какие могут быть дальнейшие действия? Фактически есть понимание, что нам нужно и дальше держать эту линию обороны максимально долго, насколько это позволяют условия. Характер этих условий мы сейчас не знаем, потому что не обладаем полным объемом информации. Но, если мы допустим самый худший сценарий, по которому мы отводим войска, то мы отводим их на новую линию обороны, которая будет проходить уже по трассе между Соледаром и Северском, и дальше там начинаются господствующие высоты, с которых можно сдерживать продвижение противника.

Но ВС Украины нанесли противнику значительные потери, что может сделать невозможным дальнейшее движение противника.

Также были сообщения об усилении наших войск дополнительными частями, что должно возиметь свой эффект.

В любом случае будет два этапа: максимальное удержание обороны, усиление этих наших возможностей, проведение контрнаступательных действий и второй — в случае необходимости — переход на новые линии обороны.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление:

Соледар – очень трудная тема. Почему? Потому что этот город сейчас в тяжелом положении в плане наступательных и штурмовых действий со стороны российских оккупантов. Сейчас у них там есть преимущество количественное, личного состава, а также, как ни странно, остается достаточно высокий уровень поддержки артиллерии. Но очень важное «но». Оно связано с тем, что Соледар на сегодняшний день не находится в положении полного окружения, это во-первых. Во-вторых, северо-западная и частично центральная часть города под контролем Вооруженных сил Украины. Из северо-западной локации выход ВСУ осуществляется в направлении, где сформированы полноценные и достаточно эффективные линии обороны ВСУ. Таким образом, мы можем говорить о том, что если удерживать центральную и северо-западную часть, мы не только сохраним контроль над городом, но и обеспечим достаточно длительный период затягивания большого ресурса российских оккупационных подразделений в этом направлении.

При этом Бахмут, как мы видим, уже не находится под таким давлением, как раньше. Все зависит от того, какова стратегия, каков план у Генерального штаба ВСУ. Соледар уже исполнил свою основную роль, а именно оттянул на себя большое количество российских ресурсов и уничтожил их. Они там были нивелированы. Но, с другой стороны, мы понимаем, что так или иначе этот город пока под нашим контролем, поэтому мы можем некоторое время сохранять этот контроль. Но этот контроль – это цена человеческих жизней. И именно такое решение может быть принято — либо мы продолжаем сохранять контроль над Соледаром, либо отходим к нашим линиям обороны, которые позволят нам более эффективно блокировать и нивелировать наступательные действия российских окккупантов, или мы сохраняем эту ситуацию, когда затягиваем их большой ресурс, который уже достаточно истощен, и продолжаем его нивелировать за счет того, что уменьшаем давление на Бахмут.

Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова:

Есть определенные законы ведения войны. И по этим законам, если мы сейчас не дадим отпор агрессору, это может вызвать процессы, которые будут способствовать наращиванию его военного потенциала. С другой стороны, если мы переусердствуем с привлечением собственных сил, мы также можем понести определенные потери, что отразится на дальнейшем соотношении потенциалов нашего и РФ. Поэтому здесь нужно выдерживать определенный баланс, зависящий от реальной ситуации на фронте, которую знает только военное и политическое руководство. Это сложное решение, но мы не ищем простых путей поэтому будем побеждать тем, что есть. К тому же, решение зависит не только от Украины, но и от того, как быстро нам поступает помощь. Потому не все зависит от нас. Следовательно, выдержать этот баланс очень тяжело, но максимально необходимо.