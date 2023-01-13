Битва за Соледар: что известно о ситуации в городе и кто его контролирует — главное

13 января, 17:31
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Украинские военнослужащие возле САУ Pzh 2000 в окрестностях Соледара (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Украинские военнослужащие возле САУ Pzh 2000 в окрестностях Соледара (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

В пятницу, 13 января, продолжается самая горячая фаза боев за город Соледар в Донецкой области. О ситуации в городе поступает противоречивая информация. Официальная позиция Украины — город не находится под контролем оккупантов.

NV рассказывает, что известно на данный момент.

  • Министерство обороны РФ заявило, что Соледар был полностью захвачен вечером в четверг. Российская военная пропаганда отчиталась, что это якобы позволяет «отрезать пути снабжения» украинских войск в Бахмуте и окружить их.
  • О возможном захвате россиянами Соледара писал утром и американский Инстутут изучения войны. Там считают, что это «не является значимым событием в оперативном плане и вряд ли предвещает неминуемое окружение Бахмута россиянами».
  • Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр утром заявила, что «ночь в Соледаре была горячей», враг перебросил едва ли не все основные силы на донецкое направление, однако ВСУ пытаются удержать оборону.
  • Днем информацию о захвате Соледара опроверг спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он сообщил, что в городе продолжаются бои. Чуть позже Череватый вновь заявил, что украинские подразделения не покинули город, продолжая бои.
  • ВСУ удалось оттеснить штурмовые отряды оккупантов из некоторых населенных пунктов, через которые они пытались обойти город, сообщил украинский военный с позывным Мадяр. По его словам, днем в городе продолжались ожесточенные бои.

Видео дня

Редактор: Евгений Жаровский

Теги:   Соледар Война России против Украины

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