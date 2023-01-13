Ермак назвал ситуацию в Соледаре и Бахмуте «Верденской битвой XXI века» 13 января, 17:18 Разрушенная школа и здания в Соледаре, 10 января 2023 года (Фото:Satellite image 2023 Maxar Technologies./Handout via REUTERS)

Глава Офиса президента Андрей Ермак сравнил ситуацию в Бахмуте и Соледаре с Верденской битвой.

В интервью журналистам французского издания Le Monde, опубликованном в пятницу, 13 января, Ермак сказал, что на Бахмутском направлении сейчас очень сложная ситуация.



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«Это Верденская битва XXI века [одна их самых кровопролитных битв Первой мировой войны, которая продолжалась десять месяцев]… Бои идут уже несколько месяцев, но нашим бойцам удается сохранять свои позиции. Россияне выпускают из тюрем преступников, которые умирают, как только добираются до линии фронта. Их тела бросают на месте, даже не забирают. Человеческих потерь с российской стороны много, намного больше, чем у нас. Мы явно больше ценим жизни наших солдат. Но перед нами человеческая масса, которая беспрестанно атакует, атакует, атакует», — заявил он.



По словам Ермака, в Соледаре сейчас идут уличные бои, «ни одна из сторон не контролирует город».



«Ситуация сложная, но мы преследуем в этой войне одну цель — освободить наши территории, полностью восстановить территориальную целостность Украины», — добавил глава ОП.

В первые недели 2023 года Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар. Украинские защитники продолжают оборонять город, идут ожесточенные бои.



По данным Минобороны, оккупанты бросили на донецкое направление почти все основные силы. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщал, что Россия использует там боевые подразделения «вагнеровцев», а также подразделения других видов войск РФ.



Военнослужащий ВСУ с позывным Мадяр днем 13 января сообщил, что защитники Украины смогли оттеснить оккупантов из части населенных пунктов под Соледаром Донецкой области.

