«Русская трехволновка». Как россияне в Соледаре стелят себе дорогу трупами своих бойцов — Евгений Дикий 13 января, 15:16 Дым над Соледаром, 5 января (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV рассказал, как россияне прокладывают себе дорогу в Соледаре трупами собственных солдат.

«Фактически они там стелят себе дорогу трупами своих же бойцов. Они по факту засыпают наших защитников там трупами. Но от того, что они несут страшные потери, легче там держаться не становится. Идет эта так называемая „русская трехволновка“, она же „русская трехслойка“, когда первая волна идет заведомо на убой, вторая волна идет заведомо на убой. Они даже особого вреда не наносят, но пока их утилизируют, начинает заканчиваться боекомплект и начинает клинить оружие, потому что ни пулемет, ни автомат не рассчитаны на многие часы непрерывного огня», — рассказал Дикий Radio NV.

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После этого, по его словам, в бой вступают вагнеровцы — «профессионалы, много лет работающие по Азиям, Африкам именно как наемные солдаты», которые умеют воевать.

«И они подходят тогда, когда наши защитники уже измотаны, уставшие, с проблемами с БК после утилизации первых волн. И вступают в этот близкий контактный бой. Поэтому на самом деле это выдерживать очень тяжело. И главное, что техническое преимущество там получить невозможно, потому что это не о технике. Это именно о выносливости персональной, личной каждого человека в таком очень близком бою», — рассказал экс-командир роты батальона Айдар.

Дикий также рассказал, что оккупанты применяют артиллерию по жилым кварталам города, в которых находятся как их собственные, так и украинские бойцы, чего ВСУ не делают.

«Если какой-то квартал не только их, а еще перемешанный с нашими защитниками, они спокойно туда наводят арту. Они совершенно спокойно, сознательно убивают и своих солдат, чтобы вместе с ними прихватить и наших. Это действительно что-то нечеловеческое абсолютно, это что-то со времен Советского Союза, из маршала Жукова», — сказал он.

13 января спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что заявления РФ о якобы взятии Соледара под свой контроль не соответствуют действительности.

По его словам, в городе идут бои.

До этого Череватый сообщал, что страна-агрессор сосредоточила в районе Соледара основные силы, в том числе боевые подразделения вагнеровцев.

В первые недели 2023 года Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар. Украинские защитники продолжают оборонять город, идут ожесточенные бои.



Российская пропаганда ранее заявила со ссылкой на ЧВК Вагнера о якобы «захвате» Соледара, однако в украинском Генштабе это опровергли.