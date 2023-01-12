В Соледаре россияне не могут прорвать оборону ВСУ, но продолжают попытки штурма — Череватый

12 января, 17:01
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Соледар практически полностью разрушен, город штурмуют войска РФ (Фото:Maxar Technologies/Handout via Reuters)

Соледар практически полностью разрушен, город штурмуют войска РФ (Фото:Maxar Technologies/Handout via Reuters)

В Соледаре Донецкой области продолжаются боевые действия, а оккупационные войска не могут прорвать оборону ВСУ, сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

«В Соледаре ведутся боевые действия. Враг сосредоточил там основные силы, в первую очередь боевые подразделения преступной группировки Вагнер и подразделения других видов войск РФ», — сказал он в эфире телемарафона.

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По данным Череватого, за сутки оккупанты нанесли 91 артиллерийский удар по городу.

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Ракетные войска и артиллерия ВСУ сосредоточили свои усилия на том, чтобы максимально выбить противника, и уничтожили более 100 россиян за сутки на этом направлении, добавил он.

«Враг в целом на Бахмутском направлении пытается предпринимать попытки завладеть инициативой, продолжает свои попытки штурмовать, но ему это не удается, не удается прорвать оборону и выйти нам в тыл ценой героизма, мужества, слаженности наших воинов», — сказал Череватый.

В первые недели 2023 Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар, однако украинские защитники продолжают оборонять город. Несмотря на чрезвычайное давление вражеских штурмов и заявления пропаганды РФ, украинское командование опровергло слухи о захвате Соледара.

Генштаб ВСУ сообщил, что враг пытается взять под контроль Соледар и пути поставок украинских подразделений, но несет большие потери.

https://www.youtube.com/embed/8CCHZXWUHt4
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Войска РФ Соледар Боевые действия

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