«Огромный героизм и стойкость». Фоторепортаж из Соледара, где ВСУ держат оборону, несмотря на тотальное уничтожение города россиянами
Украинские военнослужащие возле Соледара (Фото:Константин и Влада Либеровы)
Продолжаются тяжелые бои в Соледаре, где Россия сосредоточила свои самые боеспособные силы. Украинские защитники до сих пор удерживают город, не позволяя врагу системно прорвать оборону этого участка бахмутского фронта.
По состоянию на 12 января, как сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, враг еще не захватил город и несет в Соледаре большие потери, хотя там ведут бой наиболее подготовленные подразделения ПИК Вагнера.
«Наши воины проявляют огромный героизм, мужество, профессионализм, слаженность и стойкость. Сейчас вопрос Соледара на контроле всего командования ВСУ, Главнокомандующего, командующего Восточной группировкой войск», — подтвердил Череватый.
По его словам, в ближайшие дни военное руководство Украины примет решение относительно Соледара, которое позволило бы «укрепить нашу оборону, не потерять много личного состава и нанести при этом мощный удар противнику».
NV собрал самые свежие фото из Соледара и его окрестностей, в частности спутниковые фотографии, а также снимки украинских и западных фотографов.
Как РФ уничтожает Соледар: спутниковые снимки
Разница в пять месяцев: разрушенная школа и другие здания в южных районах города, 10 января 2023 года — и тот же район 1 августа 2022 года.
Аналогичное сравнение: уничтоженные дома в Соледаре, 10 января 2023 года — и те же кварталы по состоянию на 1 августа 2022 года.
Начало 2023: дым от ударов по Соледару 3 января.
Работа 43-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ в районе Соледара
Будни украинских артиллеристов 43-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, оказывающей огневую поддержку защитникам Соледара, зафиксировала фотограф Reuters Клода Килкойн, которая последние несколько недель работает в самых горячих точках Донбасса. Все эти фотографии датированы 11 января 2023 года.
Выстрел из немецкой Panzerhaubitze 2000 по позициям врага
Украинские артиллеристы 43-й отдельной артиллерийской бригады в лесу неподалеку от Соледара после одной из выполненных задач
Замаскированная Panzerhaubitze 2000
42-летний Григорий, военнослужащий 43-й бригады, внутри немецкой гаубицы Panzerhaubitze 2000
Члены экипажа Panzerhaubitze 2000 возле гаубицы
Бойцы 43-й отдельной артиллерийской бригады готовят кофе в своем укрытии
Украинский военнослужащий «украшает» сосну пулеметной лентой
Соледар в огне, 5 января 2023
Соледар в фотографиях Константина и Влады Либеровых
Украинские фотографы 11 января опубликовали эти фото из окрестностей Соледара.