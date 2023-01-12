«Огромный героизм и стойкость». Фоторепортаж из Соледара, где ВСУ держат оборону, несмотря на тотальное уничтожение города россиянами 12 января, 10:40 Сюжет Украинские военнослужащие возле Соледара (Фото:Константин и Влада Либеровы)

Продолжаются тяжелые бои в Соледаре, где Россия сосредоточила свои самые боеспособные силы. Украинские защитники до сих пор удерживают город, не позволяя врагу системно прорвать оборону этого участка бахмутского фронта.

По состоянию на 12 января, как сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, враг еще не захватил город и несет в Соледаре большие потери, хотя там ведут бой наиболее подготовленные подразделения ПИК Вагнера.

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«Наши воины проявляют огромный героизм, мужество, профессионализм, слаженность и стойкость. Сейчас вопрос Соледара на контроле всего командования ВСУ, Главнокомандующего, командующего Восточной группировкой войск», — подтвердил Череватый.

По его словам, в ближайшие дни военное руководство Украины примет решение относительно Соледара, которое позволило бы «укрепить нашу оборону, не потерять много личного состава и нанести при этом мощный удар противнику».

NV собрал самые свежие фото из Соледара и его окрестностей, в частности спутниковые фотографии, а также снимки украинских и западных фотографов.

Как РФ уничтожает Соледар: спутниковые снимки

Разница в пять месяцев: разрушенная школа и другие здания в южных районах города, 10 января 2023 года — и тот же район 1 августа 2022 года.

10 января 2023 года / Фото: Maxar Technologies./Handout via REUTERS

1 августа 2022 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Аналогичное сравнение: уничтоженные дома в Соледаре, 10 января 2023 года — и те же кварталы по состоянию на 1 августа 2022 года.

10 января 2023 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

1 августа 2022 года / Фото: Maxar Technologies /Handout via REUTERS

Начало 2023: дым от ударов по Соледару 3 января.

3 января 2023 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Работа 43-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ в районе Соледара

Будни украинских артиллеристов 43-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, оказывающей огневую поддержку защитникам Соледара, зафиксировала фотограф Reuters Клода Килкойн, которая последние несколько недель работает в самых горячих точках Донбасса. Все эти фотографии датированы 11 января 2023 года.

Выстрел из немецкой Panzerhaubitze 2000 по позициям врага

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Украинские артиллеристы 43-й отдельной артиллерийской бригады в лесу неподалеку от Соледара после одной из выполненных задач

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Замаскированная Panzerhaubitze 2000



Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

42-летний Григорий, военнослужащий 43-й бригады, внутри немецкой гаубицы Panzerhaubitze 2000

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Члены экипажа Panzerhaubitze 2000 возле гаубицы

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Бойцы 43-й отдельной артиллерийской бригады готовят кофе в своем укрытии



Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Украинский военнослужащий «украшает» сосну пулеметной лентой

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Соледар в огне, 5 января 2023

5 января 2023 года / Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Соледар в фотографиях Константина и Влады Либеровых

Украинские фотографы 11 января опубликовали эти фото из окрестностей Соледара.

Фото: Константин и Влада Либеровы

Фото: Константин и Влада Либеровы

Фото: Константин и Влада Либеровы

Фото: Константин и Влада Либеровы

Фото: Константин и Влада Либеровы