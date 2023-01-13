ВСУ смогли оттеснить россиян из части населенных пунктов под Соледаром — военный Мадяр 13 января, 15:30 Соледар практически полностью разрушен россиянами (Фото:Maxar Technologies./Handout via Reuters)

Украинские силы в пятницу, 13 января, смогли оттеснить оккупантов из части населенных пунктов под Соледаром в Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои.

Об этом сообщил военный ВСУ с позывным Мадяр в Telegram.

Он призвал не верить заявлениям российской пропаганды о взятии Соледара и о том, что оккупанты якобы оттеснили ВСУ на «неопределенное расстояние» от города.

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Военный подчеркнул, что в городе продолжаются ожесточенные бои и Соледар продолжают штурмовать боевики ЧВК Вагнера.

«Есть хорошие новости из части населенных пунктов, из которых они пробовали обходить Соледар, в части которого сейчас проходят интенсивные стрелковые бои, происходят артдуэли. Удалось ВСУ оттеснить врага, и он был вынужден отступить достаточно большими силами штурмовиков», — сказал он.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщал, что страна-агрессор сосредоточила в районе Соледара основные силы, в том числе боевые подразделения «вагнеровцев».

В первые недели 2023 года Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар.

Российская пропаганда ранее заявила со ссылкой на ЧВК Вагнера о якобы «захвате» Соледара. Череватый опроверг заявление россиян и подчеркнул, что, по данным на 13 января, оккупанты не захватили украинский город.