Враг перебросил почти все основные силы. В Соледаре ночь была горячей, ВСУ пытаются удержать оборону — Минобороны
В Соледаре ВСУ пытаются удержать оборону (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)
В пятницу, 13 января, ночь в Соледаре была горячей, враг перебросил едва ли не все основные силы на донецкое направление.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.
«Ночь в Соледаре была горячей. Враг бросил почти все основные силы на донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления», — написала она.
По ее словам, ВСУ отважно пытаются удержать оборону.
«Это сложный этап войны, но мы в этой войне победим. Сомнений нет», — добавила Маляр.
Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщал, что страна-агрессор сосредоточила в районе Соледара основные силы, в том числе боевые подразделения «вагнеровцев».
В первые недели 2023 года Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар. Украинские защитники продолжают оборонять город, идут ожесточенные бои.
Российская пропаганда ранее заявила со ссылкой на ЧВК Вагнера о якобы «захвате» Соледара, однако в украинском Генштабе это опровергли.