Враг перебросил почти все основные силы. В Соледаре ночь была горячей, ВСУ пытаются удержать оборону — Минобороны 13 января, 09:24 В Соледаре ВСУ пытаются удержать оборону (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

В пятницу, 13 января, ночь в Соледаре была горячей, враг перебросил едва ли не все основные силы на донецкое направление.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

«Ночь в Соледаре была горячей. Враг бросил почти все основные силы на донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления», — написала она.

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По ее словам, ВСУ отважно пытаются удержать оборону.

«Это сложный этап войны, но мы в этой войне победим. Сомнений нет», — добавила Маляр.

Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщал, что страна-агрессор сосредоточила в районе Соледара основные силы, в том числе боевые подразделения «вагнеровцев».

В первые недели 2023 года Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар. Украинские защитники продолжают оборонять город, идут ожесточенные бои.



Российская пропаганда ранее заявила со ссылкой на ЧВК Вагнера о якобы «захвате» Соледара, однако в украинском Генштабе это опровергли.