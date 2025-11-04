Спецназовцы СБУ в октябре ликвидировали в Покровске более 1500 российских оккупантов — видео

4 ноября, 16:02
Поделиться:
Ситуация в Покровске, октябрь 2025 года (Фото: Украинская правда)

Ситуация в Покровске, октябрь 2025 года (Фото: Украинская правда)

В октябре бойцы Центра спецопераций А СБУ на Покровском направлении ликвидировали более 1 500 оккупантов и ежедневно уничтожают более 20 единиц вражеской техники. Об этом во вторник, 4 ноября, сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что за этот период СБУ поразила 39 артиллерийских систем, в частности РСЗО, которыми враг обстреливал Покровск. Чтобы обеспечить эффективные дроновые удары по оккупационным силам, воины уничтожили 18 средств ПВО и РЭБ/РЭР.

Реклама

Также спецподразделение провело серию рейдов «за линией» фронта: в результате операций взорваны три крупных склада с горюче-смазочными материалами и боеприпасами РФ.

Читайте также:
«Вопрос Покровска еще не решен». Главная задача — перемолоть россиян и, как тараканов, не выпускать из города как можно дольше — интервью NV

Итоги операций за месяц на Покровском направлении от А СБУ:

  • более 1,5 тыс. российских оккупантов ликвидировано;
  • 20 танков;
  • 62 боевые бронированные машины;
  • 39 артиллерийских систем и РСЗО;
  • 10 средств ПВО;
  • 8 средств РЭБ/РЭР;
  • 532 единицы автотранспорта;
  • 592 вражеские позиции и укрепления;
  • 2 склада боеприпасов и 1 склад ГСМ.
https://www.youtube.com/embed/cwT0xvpo8LI

Ранее бойцы Острых козырьков НГУ рассказали, что ситуация на Покровском направлении остается сложной, войска страны-агрессора РФ ежедневно привлекают большое количество пехотинцев, которые пытаются просочиться в город.

По словам бойцов НГУ, российские оккупанты передвигаются группами по три воина. Враг рассчитывает, что хотя бы один из них доберется до города и закрепится.

Ситуация в Покровске — главное

31 октября ряд СМИ написали о специальной операции ГУР Украины в Покровске. По данным Суспільного, штурмовики военной разведки вошли в районы Покровска, которые российские генералы объявили «захваченными». Журналист The Economist Оливер Кэррол опубликовал видео, как утверждается, начала операции.

Агентство Reuters написало, что около 10 спецназовцев высадились в Покровске с вертолета Black Hawk в начале недели. Операцией руководил лично глава ГУР Кирилл Буданов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Покровском направлении ситуация остается сложной, но окружения подразделений Сил обороны Украины там нет.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что на Покровском направлении продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению российских войск.

Читайте также:
«Бои там действительно очень-очень тяжелые». Эксперт объяснил, какова вероятность полной зачистки Покровска от оккупантов

В отчете за 1 ноября аналитики Института изучения войны (ISW) указывали, что российские войска активизировали штурмовые действия в районе Покровска, пытаясь полностью захватить город.

Оккупанты недавно продвинулись в центральной и юго-восточной частях Покровска, сообщали эксперты со ссылкой на геолокационные кадры, обнародованные 31 октября и 1 ноября.

3 ноября командир взвода беспилотных систем Шершни Довбуша 68-й отдельной бригады сообщил, что враг фиксируется практически во всех кварталах и районах Покровска.

4 ноября ГУР опубликовало видео операции, которая продолжается в Покровске.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Покровск Донбасс Донецк Донецкая область

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies