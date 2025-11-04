Ситуация в Покровске, октябрь 2025 года (Фото: Украинская правда)

В октябре бойцы Центра спецопераций А СБУ на Покровском направлении ликвидировали более 1 500 оккупантов и ежедневно уничтожают более 20 единиц вражеской техники. Об этом во вторник, 4 ноября, сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что за этот период СБУ поразила 39 артиллерийских систем, в частности РСЗО, которыми враг обстреливал Покровск. Чтобы обеспечить эффективные дроновые удары по оккупационным силам, воины уничтожили 18 средств ПВО и РЭБ/РЭР.

Также спецподразделение провело серию рейдов «за линией» фронта: в результате операций взорваны три крупных склада с горюче-смазочными материалами и боеприпасами РФ.

Итоги операций за месяц на Покровском направлении от А СБУ:

более 1,5 тыс. российских оккупантов ликвидировано;

20 танков;

62 боевые бронированные машины;

39 артиллерийских систем и РСЗО;

10 средств ПВО;

8 средств РЭБ/РЭР;

532 единицы автотранспорта;

592 вражеские позиции и укрепления;

2 склада боеприпасов и 1 склад ГСМ.

Ранее бойцы Острых козырьков НГУ рассказали, что ситуация на Покровском направлении остается сложной, войска страны-агрессора РФ ежедневно привлекают большое количество пехотинцев, которые пытаются просочиться в город.

По словам бойцов НГУ, российские оккупанты передвигаются группами по три воина. Враг рассчитывает, что хотя бы один из них доберется до города и закрепится.

Ситуация в Покровске — главное

31 октября ряд СМИ написали о специальной операции ГУР Украины в Покровске. По данным Суспільного, штурмовики военной разведки вошли в районы Покровска, которые российские генералы объявили «захваченными». Журналист The Economist Оливер Кэррол опубликовал видео, как утверждается, начала операции.

Агентство Reuters написало, что около 10 спецназовцев высадились в Покровске с вертолета Black Hawk в начале недели. Операцией руководил лично глава ГУР Кирилл Буданов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Покровском направлении ситуация остается сложной, но окружения подразделений Сил обороны Украины там нет.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что на Покровском направлении продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению российских войск.

В отчете за 1 ноября аналитики Института изучения войны (ISW) указывали, что российские войска активизировали штурмовые действия в районе Покровска, пытаясь полностью захватить город.

Оккупанты недавно продвинулись в центральной и юго-восточной частях Покровска, сообщали эксперты со ссылкой на геолокационные кадры, обнародованные 31 октября и 1 ноября.

3 ноября командир взвода беспилотных систем Шершни Довбуша 68-й отдельной бригады сообщил, что враг фиксируется практически во всех кварталах и районах Покровска.

4 ноября ГУР опубликовало видео операции, которая продолжается в Покровске.