Пилот ударных БпЛА Шершни Довбуша, 68-й ОЕБр, с позывным Соник в интервью Radio NV заверил, что полного окружения Сил обороны в Покровске и Мирнограде нет, и рассказал, что уничтожение там оккупантов затруднено из-за дождя и тумана.

«Хотел бы сказать сразу то, что сказал главком [Александр Сырский], эти слова подтверждены: как такового полного оцепления нет ни в Мирнограде, ни в Покровске», — заявил Соник в эфире Radio NV.

Он добавил, что в Мирнограде и Покровске продолжаются бои, там есть оккупанты и враг «заходит уже довольно большими группами».

«Мы его и уничтожаем активно, но к сожалению, сейчас, за последние несколько дней, у нас очень плохие погодные условия. Настолько, что иногда ты ничего не видишь. Несмотря на дождь, туман, все равно мы пробуем их найти, обнаружить и уничтожить», — рассказал украинский военный.

Ситуация в Покровске — последние новости

2 ноября в DeepState сообщили, что российские войска продвинулись возле Покровска.



1 ноября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что продолжается комплексная операция по вытеснению российских сил из Покровска и подчеркнул, что окружения или блокирования городов нет, а украинские силы «делают все для обеспечения логистики». Сырский добавил, что к операции привлечены подразделения ВСУ, операторы беспилотных систем, штурмовые группы, а также сводные силы ССО, ВСП, СБУ и ГУР Минобороны.

До этого корреспондентка ТСН Юлия Кириенко рассказала, что глава ГУР Кирилл Буданов вместе с командирами бригад лично руководят операцией, находясь в окрестностях Покровска, но не в самом городе.

Журналистка добавила, что к обороне Покровска привлечено немало подразделений, в городе остается украинская пехота.

31 октября о специальной операции ГУР Украины в Покровске сообщили источники Суспільного. По данным издания, штурмовики военной разведки вошли в районы Покровска, которые российские генералы объявили «захваченными». Также о высадке с вертолета написал журналист The Economist Оливер Кэррол.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября заявил, что на Покровском направлении ситуация остается сложной, но окружения подразделений Сил обороны Украины там нет. Главком ВСУ Александр Сырский также опроверг утверждение диктатора РФ Владимира Путина о «блокировании» Сил обороны в Донецкой области.

Институт изучения войны 31 октября сообщал, что Силы обороны ведут контрнаступление в Покровске и на северных окраинах города и имеют продвижение.