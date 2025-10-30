На фоне заявлений Путина. Сырский опроверг утверждения россиян о блокировании украинских военных в Покровске и Купянске

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг российские заявления о «блокировании» военных Сил обороны Украины в Покровске Донецкой области и в Купянске Харьковской области.

Об этом он заявил в четверг, 30 октября, после визита на Покровское направление.

Главком признал, что ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации сложная, оккупанты наращивают активность.

Реклама

В Покровске российская пехота избегает боестолкновений и скапливается в городской застройке, меняет места пребывания. Сырский подчеркнул необходимость качественной работы разведывательных и ударных дронов для уничтожения противника. Также ударно-поисковые действия выполняют группы Десантно-штурмовых войск, штурмовых полков, Сил специальных операций, Центра спецназначения ВСП, СБУ, Национальной гвардии, Национальной полиции Украины и другие.

«Каждый командир, независимо от уровня, должен организовать качественное выполнение задач. Строго предупредил командиров о недопущении безответственности. За это буду принимать жесткие меры вплоть до снятия с должностей», — заявил Сырский.

Он добавил, что отдал необходимые распоряжения, включая задачи для усиления защиты маршрутов обеспечения и эвакуации. Сырский подчеркнул, что приоритетом остается сохранение жизни украинских военных.

29 октября российский диктатор Владимир Путин соврал, что ВСУ «заблокированы и окружены» в Покровске и Купянске, и заявил о готовности прекратить огонь на этих участках для визита СМИ.

Группировка объединенных сил впоследствии сообщила, что в районе Купянска Харьковской области продолжаются ожесточенные бои, но ни о каком «окружении» украинских войск речь не идет.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил о сложной ситуации в Покровске и непростой — в Купянске.

Портал DeepState писал, что ситуация в Покровске «на грани критической и продолжает ухудшаться». По данным аналитиков, в город проникли сотни российских оккупантов, которые смогли сломать логистику в направлении Мирнограда. Покровск, по данным DeepState, является «большой серой зоной» — к югу от железной дороги стоят украинские позиции, а на севере действуют российские оккупанты.