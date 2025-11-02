Пилот ударных БпЛА Шершни Довбуша, 68-й ОЕБр, с позывным Соник рассказал в интервью Radio NV , какую новую тактику применяет противник в Покровске , что больше всего наносит проблем и как ВСУ делают все для того, чтобы избежать котла.

— Из того, что видите, вы можете рассказать, как себя ведет враг в Покровске или в его районах? Потому что есть информация о просачивании противника в город. Говорят о контроле над какими-то участками. Но в целом, насколько вы видите сейчас там иное поведение противника?

— Хотел бы сказать сразу то, что сказал главком [Александр Сырский], эти слова подтверждены: как такового полного окружения нет ни в Мирнограде, ни в Покровске. Да, к сожалению, и там, и там идут бои. И там, и там есть враг, он заходит. Заходит уже довольно большими группами. Мы его и уничтожаем активно, но к сожалению, сейчас, за последние несколько дней, у нас очень плохие погодные условия. Настолько, что иногда ты ничего не видишь. Несмотря на дождь, туман, все равно мы пробуем их найти, обнаружить и уничтожить.

Но они этим активно пользуются. Враг стал намного умнее, намного сообразительнее. И я бы, наверное, даже сказал бы: он не то, что начал беречь свой личный состав, свое, как говорится, пехотное мясо, а он начал его более грамотно применять.