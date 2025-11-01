Силы обороны Украины проводят контрнаступление в Покровске и имеют продвижение на северной окраине города — карты ISW

1 ноября, 07:48
Поделиться:
Украинские военные продвинулись в северной части Покровска и в окрестностях (Фото: ОК Юг / Генштаб ВСУ)

Украинские военные продвинулись в северной части Покровска и в окрестностях (Фото: ОК Юг / Генштаб ВСУ)

Силы обороны Украины незначительно продвинулись к северу от Покровска Донецкой области во время контрнаступления, но российские войска продолжают проникать в город, а также в восточную часть Мирнограда. Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW) за 31 октября.

Опубликованные геолокационные кадры свидетельствуют, что украинские военные незначительно продвинулись в восточной части Родинского (к северу от Покровска). Дополнительные кадры из видео показывают, что украинские силы наносят удары по российским позициям на севере Покровска и в селе Рог к востоку от Покровска.

Реклама

ISW
Фото: ISW

ISW оценивает, что миссии по проникновению российских войск в пригород Покровска значительно не изменили контроль над территорией и линию боевого соприкосновения.

Читайте также:
Покровский «карман». Что влияет на темпы продвижения россиян и украинскую оборону на самом тяжелом участке фронта — обзор и карта ISW

Украинская военная разведка сообщала, что российские оккупанты заходят в Покровск группами по 5−10 человек и Покровск является в основном спорной «серой зоной». Зато российское Минобороны и военкоры утверждают о продвижении оккупационных войск в городе, а также в Мирнограде. В частности, сообщается о выходе на трассу М-30 Покровск — Павлоград.

ISW
Фото: ISW

ISW подчеркивает, что открытая линия фронта и распространенность дронов в этом районе затрудняют оценку оперативной обстановки в Покровске.

Читайте также:
«Надо принять правильные решения». Битва за Покровск входит в финальную фазу, все идет к его потере — разговор с Костенко

31 октября ряд СМИ со ссылкой на источники написали, что спецподразделения и авиация ГУР Минобороны начали сложную десантную операцию в Покровске. Штурмовики разведки вошли в районы города, которые российские генералы уже объявляли «захваченными».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Покровском направлении ситуация остается сложной, но окружения подразделений Сил обороны Украины там нет.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Покровск Донецкая область Война России против Украины ISW Институт изучения войны Контрнаступление

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies