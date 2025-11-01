Силы обороны Украины проводят контрнаступление в Покровске и имеют продвижение на северной окраине города — карты ISW
Украинские военные продвинулись в северной части Покровска и в окрестностях (Фото: ОК Юг / Генштаб ВСУ)
Силы обороны Украины незначительно продвинулись к северу от Покровска Донецкой области во время контрнаступления, но российские войска продолжают проникать в город, а также в восточную часть Мирнограда. Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW) за 31 октября.
Опубликованные геолокационные кадры свидетельствуют, что украинские военные незначительно продвинулись в восточной части Родинского (к северу от Покровска). Дополнительные кадры из видео показывают, что украинские силы наносят удары по российским позициям на севере Покровска и в селе Рог к востоку от Покровска.
ISW оценивает, что миссии по проникновению российских войск в пригород Покровска значительно не изменили контроль над территорией и линию боевого соприкосновения.
Украинская военная разведка сообщала, что российские оккупанты заходят в Покровск группами по 5−10 человек и Покровск является в основном спорной «серой зоной». Зато российское Минобороны и военкоры утверждают о продвижении оккупационных войск в городе, а также в Мирнограде. В частности, сообщается о выходе на трассу М-30 Покровск — Павлоград.
ISW подчеркивает, что открытая линия фронта и распространенность дронов в этом районе затрудняют оценку оперативной обстановки в Покровске.
31 октября ряд СМИ со ссылкой на источники написали, что спецподразделения и авиация ГУР Минобороны начали сложную десантную операцию в Покровске. Штурмовики разведки вошли в районы города, которые российские генералы уже объявляли «захваченными».
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Покровском направлении ситуация остается сложной, но окружения подразделений Сил обороны Украины там нет.