Украинские военные продвинулись в северной части Покровска и в окрестностях (Фото: ОК Юг / Генштаб ВСУ)

Силы обороны Украины незначительно продвинулись к северу от Покровска Донецкой области во время контрнаступления, но российские войска продолжают проникать в город, а также в восточную часть Мирнограда. Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW) за 31 октября.

Опубликованные геолокационные кадры свидетельствуют, что украинские военные незначительно продвинулись в восточной части Родинского (к северу от Покровска). Дополнительные кадры из видео показывают, что украинские силы наносят удары по российским позициям на севере Покровска и в селе Рог к востоку от Покровска.

Фото: ISW

ISW оценивает, что миссии по проникновению российских войск в пригород Покровска значительно не изменили контроль над территорией и линию боевого соприкосновения.

Украинская военная разведка сообщала, что российские оккупанты заходят в Покровск группами по 5−10 человек и Покровск является в основном спорной «серой зоной». Зато российское Минобороны и военкоры утверждают о продвижении оккупационных войск в городе, а также в Мирнограде. В частности, сообщается о выходе на трассу М-30 Покровск — Павлоград.

Фото: ISW

ISW подчеркивает, что открытая линия фронта и распространенность дронов в этом районе затрудняют оценку оперативной обстановки в Покровске.

31 октября ряд СМИ со ссылкой на источники написали, что спецподразделения и авиация ГУР Минобороны начали сложную десантную операцию в Покровске. Штурмовики разведки вошли в районы города, которые российские генералы уже объявляли «захваченными».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Покровском направлении ситуация остается сложной, но окружения подразделений Сил обороны Украины там нет.