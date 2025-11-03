ISW констатирует, что недавно как украинские, так и российские войска достигли тактических продвижений в районе Покровска. Видеозаписи с подтвержденной геолокацией, опубликованные 1 ноября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в юго-восточной части Покровска. Другие видеозаписи, обнародованные 2 ноября, показывают, как украинские войска нанесли удар по нескольким российским солдатам в северной части Покровска — согласно оценке ISW, эти россияне пытались провести инфильтрационную миссию, которая, однако, не привела к изменению контроля над местностью или передней линии в зоне боев.

Инфографика: ISW

Украинские военные источники и российские «военкоры» недавно заявляли, что российские войска пытаются инфильтроваться в северную часть Покровска [которую удерживают украинские войска — прим. ред], отмечают специалисты ISW. Российские «военкоры» утверждают, что оккупанты продвинулись в северо-восточной, центральной и южной частях Покровска; а также в северной и юго-восточной частях Мирнограда и в районах к югу от Гнатовки и села Рог возле Покровска. В то же время один из российских «военкоров» признал, что украинские войска отвоевали территорию к северу от села Затишок (находится к северо-востоку от Покровска). 2 ноября Генеральный штаб Украины сообщил, что украинские войска отвоевали 400 квадратных метров в неустановленном районе на Покровском направлении — вероятно, имея в виду недавние тактические контратаки в районах к северу и северо-западу от Покровска.

Инфографика: ISW

В ISW предполагают, что российские войска, вероятно, уменьшили приоритетность наступательных операций в районе Константиновки и Дружковки в пользу попыток завершить захват Покровска и Мирнограда. Однако российская тактика наступления на Покровском направлении приводит к высокому уровню потерь среди оккупантов, констатирует Институт изучения войны. ISW ссылается на наблюдения украинских военных о том, что оккупанты уменьшили интенсивность наступлений на Константиновском направлении после неудачного механизированного штурма 27 октября. В то же время один из российских «военкоров» 1 ноября заявил, что Россия, вероятно, предоставит приоритет захвату Покровска и Мирнограда, прежде чем возобновить значительные усилия по захвату Константиновки.

Инфографика: ISW

Петр Кузик, командир одного из украинских батальонов, действующих на Покровском направлении, 1 ноября заявил, что российские штурмовые подразделения ищут пути для обхода украинских позиций в Покровске и проникновения в ближний тыл украинцев. «Тактика врага следующая: когда он пытается штурмовать, то получает „по зубам“, другие подразделения берут в работу по уничтожению наших позиций, а штурмовые подразделения получают задачу „обтекать“, они обходят. Где-то нашли там какую-то пробоину в обороне, где-то, возможно, какой-то посадкой, скрытно, или оврагами и так далее, и другими путями, накапливались», — рассказал Кузан. Комментируя его слова, ISW предполагают, что для уничтожения украинских позиций россияне применяют беспилотники, артиллерию, или менее качественную пехоту. Кузан также отметил, что россияне отправляют неподготовленных солдат в штурмы, чтобы те привлекли огонь украинских беспилотников и артиллерии, раскрыв позиции украинских экипажей. После этого более квалифицированная российская штурмовая пехота пытается вступить в ближний бой с этими украинскими экипажами дронов и артиллерии. При этом россияне регулярно атакуют одними и теми же маршрутами, что приводит к большим потерям с их стороны. Однако оккупанты постоянно вводят в бой новые подразделения и присылают подкрепления в этот район, добавил Кузан.

В ISW обратили внимание на публикации в украинских Telegram-каналах, на которых видна высокая концентрация российских потерь — убитых оккупантов — вблизи Родинского (к северу от Покровска), в частности ликвидированных ударами украинских беспилотников.

Александр Вовк, спикер 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады, которая действует на Покровском направлении, 2 ноября сообщил, что подразделения российской 155-й бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот РФ) понесли настолько большие потери личного состава, что сейчас они неэффективны в бою и отводятся с поля боя, россияне заменяют их другими силами.

Аналитики ISW также подчеркивают упоминания в российских источниках о том, что на Покровском направлении украинские силы проводили контратаки вблизи сел Затишок, Бойковка, Федоровка, Гришино, а также города Родинское и в районе самого Покровска.

1 ноября 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ заявил, что украинским силам «в результате успешных контрдействий» удалось улучшить тактическое положение в нескольких кварталах Покровска, где продолжаются ожесточенные бои. Там отметили, что ситуация в городе остается сложной и динамичной.

2 ноября аналитики проекта DeepState констатировали, что российские оккупационные войска продвинулись в Покровске.