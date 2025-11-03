Армия РФ продвинулась вблизи Покровска Донецкой области и Привольного Запорожской области — DeepState

3 ноября, 08:42
По данным DeepState, российская армия продвинулась возле Покровска в Донецкой области (Фото: REUTERS/Vladyslav Smilianets)

Войска страны-агрессора России продвинулись вблизи города Покровск Донецкой области и села Привольное Запорожской области.

Об этом сообщил аналитический проект DeepState 2 ноября, обновив карту боевых действий.

DeepState
Фото: DeepState
Фото: DeepState

31 октября ряд СМИ написали о специальной операции ГУР Украины в Покровске. По данным Суспільного, штурмовики военной разведки вошли в районы Покровска, которые российские генералы объявили «захваченными». Журналист The Economist Оливер Кэррол опубликовал видео, как утверждается, начала операции.

Агентство Reuters написало, что около 10 спецназовцев высадились в Покровске с вертолета Black Hawk в начале недели. Операцией руководил лично глава ГУР Кирилл Буданов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Покровском направлении ситуация остается сложной, но окружения подразделений Сил обороны Украины там нет.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что на Покровском направлении продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению российских войск.

В отчете за 1 ноября аналитики Института изучения войны (ISW) указывали, что российские войска активизировали штурмовые действия в районе Покровска, пытаясь полностью захватить город.

Оккупанты недавно продвинулись в центральной и юго-восточной частях Покровска, сообщали эксперты со ссылкой на геолокационные кадры, обнародованные 31 октября и 1 ноября.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Покровск Донецкая область Запорожская область Война России против Украины наступление РФ Фронт

