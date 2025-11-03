Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий рассказал в эфире Radio NV о ситуации в Покровске , «пожарных командах», которые пытаются выбить россиян из города, и ответил, чего ждать дальше.

Евгений Дикий ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар

Начнем с единственного хорошего: котла [в Покровске] и близко нет и даже не намечалось. Там нет никакой угрозы окружения наших Сил [обороны Украины].

Угроза окружения наших сил была в Мирнограде. Там реально была угроза котла и довольно серьезная. В Мирноград россияне уже зашли, но мне трудно оценить там ситуацию, вышли ли оттуда наши до того, как котел замкнется, или эта угроза еще сохраняется. Сейчас я не готов на это ответить. Но это о Мирнограде.

Реклама

В Покровске, где гораздо больше наших сил, там об окружении никогда реально и речи не было. Это уже как раз была голая пропаганда [РФ]. А то, что нас из того города вытесняют и вытеснили примерно из двух его третей — это, к сожалению, досадная реальность.