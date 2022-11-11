«Успели выскочить, заразы». Арестович прокомментировал отход россиян из Херсона 11 ноября, 17:40 Алексей Арестович (Фото:ОП)

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что российские войска успели отступить с правого берега Днепра в Херсонской области, поэтому в плен взято мало оккупантов.

Об этом он написал в Facebook.

«Успели выскочить, заразы. Пленных немного, потеряшки в основном. Но трофеев хватает», – говорится в сообщении.



По состоянию на пятницу, 11 ноября, Украина почти полностью контролирует Херсон, заявил советник главы Минобороны Украины Юрий Сак.



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Советник добавил, что слишком рано «успокаиваться» и что Украина знает, что война далека от завершения.



11 ноября в центре Херсона появился флаг Украины возле здания областной государственной администрации.

Ранее минобороны РФ отчиталось о якобы полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

В то же время жители города публикуют фото с брошенными российскими солдатами, которые переодеваются в гражданскую одежду в попытке смешаться с толпой, чтобы скрыться и не попасть в руки ВСУ.

На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении, в том числе Снигиревку, Брускинское, Борозенское и Киселевку в около 15 километрах от Херсона. ВСУ продолжают двигаться вперед.