В центре Херсона подняли флаг Украины: люди вышли встречать ВСУ 11 ноября, 13:40 В центре Херсона появился флаг Украины (Фото:most.ks.ua)

В центре Херсона появился флаг Украины возле здания областной государственной администрации.

Как сообщает местное издание Мост, на улицы вышли люди, которые готовятся встречать ВСУ.

Фото: most.ks.ua

Фото: most.ks.ua

Ранее в соцсетях появились первые фото с украинскими военными в Херсоне. По словам местного журналиста Константина Рыженко, обнародованное фото было снято в Шуменском микрорайоне.

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Ранее минобороны РФ отчиталось о якобы полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

В то же время жители города публикуют фото с брошенными российскими солдатами, которые переодеваютсяв гражданскую одежду в попытке смешаться с толпой, чтобы скрыться и не попасть в руки ВСУ.

На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении, в том числе Снигиревку, Брускинское, Борозенское и Киселевку в около 15 километрах от Херсона. ВСУ продолжают двигаться вперед.

