Недовольство Путиным растет: в Перми задержали активистку с плакатом «Сдали Херсон, сдадут и Москву» — видео 11 ноября, 17:08 Национал-большевичка порезала себе руку, заявив, что эта кровь на совести Владимира Путина (Фото:t.me/molotov_perm)

В пятницу, 11 ноября, в российском городе Пермь задержали сторонницу войны против Украины Ольгу Сюткину, которая вышла на одиночный пикет с плакатом «Сдали Херсон, сдадут и Москву».

Об этом сообщил один из прокремлевских телеграмм каналов.

Свою акцию национал-большевичка решила провести в знак протеста против бегства российской армии от ВСУ на левый берег Днепра.

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Когда же к ней подошли силовики, Сюткина порезала себе руку со словами: «Это кровь русских людей».

«Путин, Шойгу, Суровикин, эта кровь на вашей совести. Мы вам не простим!», — заявила он, после чего была задержана.

Ранее подобную акцию протеста устроил житель Москвы, который вышел к зданию Кремля с плакатом «Предатели, прое*али все».

Напомним, что минобороны РФ уже отчиталось о якобы полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

В то же время жители города публикуют фото с брошенными российскими солдатами, которые переодеваютсяв гражданскую одежду в попытке смешаться с толпой, чтобы скрыться и не попасть в руки ВСУ.

На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел.

При этом деоккупация продолжается и останавливаться ВСУ не собираются.

В связи с успешными контрнаступательными действиями украинской армии минобороны РФ было вынуждено объявить об отступлении своей группировки в Херсонской области на левый берег Днепра.

Такое решение вызвало резкое недовольство среди россиян, разочаровшихся в руководстве страны, которое привело к столь позорному итогу.

При этом противник также несет огромные потери в районе Сватово, в связи с чем на границу с Украиной начали съезжаться десятки жен и матерей мобилизованны россиян, которые требуют вернуть выживших домой.