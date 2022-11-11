Первые военные ВСУ в Херсоне. После восьми месяцев оккупации в город возвращаются флаги Украины — онлайн 11 ноября, 14:58 Жители Херсона в центре города с флагами Украины, 11 ноября 2022 года (Фото:Константин Рыженко / Телеграм)

Пятница, 11 ноября, обещает стать знаковым днем в развязанной Россией войне против Украины. На фоне заявлений минобороны РФ о «полном выводе» войск с правобережья Днепра появились первые фото военных ВСУ и украинских флагов в Херсоне.

Сегодня минобороны РФ заявило, что с правого берега Днепра в Херсонской области выведены "все российские военнослужащие". Операция якобы завершилась к 05:00, российское командование утверждает, что «ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено» — вопреки многочисленным свидетельствам украинских военных об обратном.

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Также сегодня стало известно, что в Херсоне разрушен Антоновский мост, соединявший берега Днепра — вероятно, удары по нему, отступая, нанесла армия РФ.

К середине дня стали появляться первые фото украинских военных в Херсоне и флагов Украины в центре города.

НВ следит за развитием событий в Херсоне

15:09 В ОК Юг заявили, что военные сохраняют информационную тишину вокруг Херсона

В городе идет «тяжелая и мощная» боевая работа, сказала в эфире телемарафона начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк.

По ее словам, появление украинских флагов в городе означает, что «Херсон — это Украина».

«У херсонцев есть выдержка, которую мы всегда просим иметь во время военной операции, и мы благодарны за то, что они выдержали этот момент и сейчас дают такие прозрачные намеки на то, что у нас будет не только хороший день, но и хороший сон», — отметила Гуменюк.



14:57 Медведев расфантазировался о новом захвате Херсона

«Понятие территориального суверенитета в нашей стране никуда не исчезло. Все вернется домой. В Российскую Федерацию. Алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникерство — нет», — попытался успокоить российскую аудиторию Медведев.



14:48 «Россия здесь… до ноября?». Жители Херсонской области срывают пропагандистские плакаты РФ

На фоне бегства армии РФ жители Херсонской области спешат избавить от любых символов так называемого «русского мира», которые пытались им навязать захватчики.

Об этом свидетельствуют видео очевидцев, которые начали появляться в соцсетях в пятницу, 11 ноября.

14:35 Флаг Украины на главном управлении Нацполиции в Херсоне!



14:30 Главная тема — освобождение юга: Зеленский провел заседание Ставки главнокомандующего

На заседании также определили первоочередные меры по стабилизации ситуации на недавно деоккупированных территориях и обсудили эффективность защиты энергетической инфраструктуры от атак РФ.



14:18 На фоне побега оккупантов с поля боя. В МИД РФ заявили о готовности к переговорам с Украиной «без предварительных условий»

Страна-агрессор Россия открыта к диалогу с Украиной «без предварительных условий», заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в пятницу, 11 ноября.

Рябков добавил, что якобы «дальнейшее зависит не от Москвы».

14:14 Флаги Украины в центре Херсона — первые видео

13:45 Глава ОП опубликовал твит о знаковом дне для Украины

Андрей Ермак опубликовал короткий твит с сегодняшней датой и флагом Украины

13:36 Флаги Украины — на главной площади Херсона и над зданием Херсонской ОГА

13:31 «Наконец-то!». В соцсетях появилось первое фото с украинскими военными в Херсоне

По словам херсонского журналиста Константина Рыженко, обнародованное фото было снято в Шуменском микрорайоне Херсона.

На нем видно двух военных с характерными желтыми повязками на рукавах, которые фотографируются с обступившей их толпой радостных горожан.

«Наконец-то!» — написано на снимке.



13:30 Оставшиеся в Херсоне российские военные переодеваются в гражданскую одежду

Они прячутся в жилых домах, рассказывают местные жители.

10:06 Привет от сопротивления. В Херсоне перед зданием горсовета уже появился украинский флаг