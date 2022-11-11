Украина почти полностью контролирует Херсон — Минобороны
REUTERS/Valentyn Ogirenko
По состоянию на пятницу, 11 ноября, Украина почти полностью контролирует Херсон, заявил советник главы Минобороны Украины Юрий Сак.
Об этом сообщает BBC.
По его словам, оккупанты в Херсоне пытаются слиться с местными.
«Россияне снимают военную форму, выбрасывают ее в мусорные баки и пытаются слиться с местными», — сказал он.
Сак заявил, что Украина призывает их «сдаться, спасти свою жизнь и не вести себя глупо».
Советник добавил, что слишком рано «успокаиваться» и что Украина знает, что война далека от завершения.
11 ноября в центре Херсона появился флаг Украины возле здания областной государственной администрации.
Ранее минобороны РФ отчиталось о якобы полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.
В то же время жители города публикуют фото с брошенными российскими солдатами, которые переодеваются в гражданскую одежду в попытке смешаться с толпой, чтобы скрыться и не попасть в руки ВСУ.
На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении, в том числе Снигиревку, Брускинское, Борозенское и Киселевку в около 15 километрах от Херсона. ВСУ продолжают двигаться вперед.