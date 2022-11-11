Бегство из Херсона: в минобороны РФ утверждают, что переброска войск на левый берег завершена
Как утверждает кремлевская пропаганда, к пяти утра побег ВС РФ из Херсона завершился (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В пятницу, 11 ноября, министрство обороны РФ отчиталось о «полном выводе» своих оккупационных сил из Херсона.
Как сообщает кремлевская пропаганда, переброска войск на левый берег Днепра завершилась в 5 часов утра.
При этом утверждается, что, несмотря на обстрелы украинской армии мест скопления противника у переправ, российская армия никаких потерь якобы не понесла.
В то же время местные жители сообщают в соцсетях, что многие оккупанты, которым не удалось сбежать из Херсона, переодеваются в гражданскую одежду и пытаются где-то спрятаться.
На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении, в том числе Снигиревку, Брускинское, Борозенское и Киселевку в около 15 километрах от Херсона.
При этом деоккупация продолжается и останавливаться ВСУ не собираются.
В связи с успешными контрнаступательными действиями украинской армии минобороны РФ было вынуждено объявить об отступлении своей группировки в Херсонской области на левый берег Днепра.
Такое решение вызвало резкое недовольство среди россиян, разочаровшихся в руководстве страны, которое привело к столь позорному итогу.
При этом противник также несет огромные потери в районе Сватово, в связи с чем на границу с Украиной начали съезжаться десятки жен и матерей мобилизованны россиян, которые требуют вернуть выживших домой.