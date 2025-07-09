Трамп угрожал разбомбить Москву?

● Рекордная по количеству целей атака. Войска РФ в ночь на 9 июля атаковали Украину рекордным количеством воздушных целей — 741, в том числе 728 дронами, семью крылатыми ракетами Х-101/Искандер-К и шестью аэробаллистическими ракетами Х-47М2 Кинжал. Основным направлением российского ночного удара был город Луцк. По данным Воздушных сил (ВС), зафиксировано попадание ракет и БпЛА в четырех локациях, а также падение сбитых целей — в 14 местах.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 718 целей, 303 из них — сбиты огневыми средствами, 415 — локально потеряны: 296 дронов типа Shahed и беспилотников других типов были сбиты, 415 — локально потеряны или подавлены РЭБ; семь крылатых ракет Х-101/Искандер-К были сбиты.

Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций ПС, в комментарии NV отметил, что оккупанты запустили по Украине чуть более 300 боевых шахедов. А остальные БпЛА были имитаторами.

● США остаются твердыми в своей поддержке Украины и продолжат поставки оборонительного вооружения, несмотря на недавнюю техническую паузу, заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.

«Мы были и остаемся самыми большими сторонниками Украины. Мы заботимся об этих людях, заботимся о том, чтобы они имели все необходимое», — подчеркнула пресс-секретарь. «И вот сейчас мы имеем […] возобновление поставок оружия в Украину», — добавила она.

● Трамп хочет передать Patriot. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправки в Украину еще одной системы ПВО Patriot, написала WSJ со ссылкой на двух американских чиновников. Также ведется работа с иностранными партнерами относительно потенциальной передачи Украине дополнительных Patriot через механизмы международной кооперации.

● Сенат готовит жесткие санкции против РФ. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил, что Сенат вскоре рассмотрит законопроект, который предусматривает жесткие ограничения не только против России, но и против стран, которые поддерживают ее экономику.

«Президент Трамп метко сказал об играх, в которые играет Путин. Сенат вскоре рассмотрит законопроект о жестких санкциях — не только против России, но и против таких стран, как Китай и Индия, которые покупают российские энергоносители, финансирующие военную машину Путина. Законопроект Сената содержит президентское исключение, чтобы дать президенту Трампу максимальное влияние. Когда речь идет о Путине и тех, кто поддерживает его военную машину, пришло время изменить правила игры», — написал Грэм в соцсети Х.

● Трамп угрожал разбомбить Москву. На закрытом собрании доноров в 2024 году тогда еще кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказывал, что когда-то угрожал российскому диктатору «разбомбить Москву к чертовой матери», чтобы сдержать того от вторжения в Украину. Об этом сообщил телеканал CNN, который получил аудиозапись собрания. «Путину я сказал: „Если вы войдете в Украину, я разбомблю Москву к чертовой матери. Говорю вам, у меня нет выбора“. А потом Путин сказал: „Я тебе не верю“. Но он поверил мне на 10%», — рассказал Трамп, согласно аудиозаписи.

Как отметил CNN, позже Трамп утверждал, что передал аналогичное предупреждение лидеру Китая Си Цзиньпину относительно потенциального вторжения в Тайвань, сказав ему, что «США разбомбят Пекин». «Он подумал, что я сошел с ума. У нас никогда не было проблем», — отметил американский президент.

● Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что «не может подтвердить» достоверность записи, на которой Трамп угрожает «разбомбить» Москву и предположил, что та может быть «фейковой».

● Дипломатия завершилась . Дипломатические средства для достижения мира в Украине исчерпали себя. Об этом канцлер Германии Фридрих Мерц сказал во время обсуждения бюджета в Бундестаге.

Канцлер пообещал Украине дальнейшую военную помощь со стороны Германии, «несмотря на сопротивление левых и пророссийски настроенных правых» в парламенте.

● Папа Римский готов к переговорам. Папа Римский Лев XIV встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским в Ватикане. Понтифик снова предложил принять представителей России и Украины в Ватикане для переговоров.

В Ватикане отметили, что Папа обсудил с Зеленским войну России против Украины и «настоятельную необходимость поиска длительных и справедливых путей к миру».

● Зеленский сегодня прибыл в Италию, где он примет участие в международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится 10−11 июля. А еще глава государства встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой и спецпосланником США по вопросам Украины Китом Келлогом.

● 100 млрд от ЕС. Евросоюз готовится создать новый финансовый инструмент на 100 млрд евро, который будет обеспечивать долгосрочную поддержку Украины в условиях продолжающейся российской агрессии. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с деталями подготовки инициативы.

Как ожидается, фонд будет включен в предложение по новому семилетнему бюджету ЕС, которое будет представлено в июле. Если страны-члены поддержат инициативу, финансирование может начаться уже с 2028 года. Это позволит гарантировать стабильную и предсказуемую помощь Украине на длительный период.

● Историческое решение против РФ. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал страну-агрессора Россию виновной по делу о сбитии рейса MH17 над Донецкой областью и по делам о нарушении прав человека во время войны против Украины, начиная с 2014 года. Речь идет о деле, которое объединило четыре межгосударственных жалобы против России со стороны Украины и Нидерландов. В частности, суд установил, что рейс MH17 над Донбассом сбили из российского ЗРК Бук и Россия несет ответственность за это.

В целом суд принял решение по следующим делам: Украина против России (№ 8019/16) — касается нарушения прав человека во время войны на Донбассе, в частности сбивания MH17, пыток на оккупированных территориях Украины; Украина против России (№ 43800/14) — похищение и незаконное перемещение украинских детей в РФ в 2014 году; Нидерланды против России (№ 28525/20) — сбивание рейса MH17; Украина против России (№ 11055/22) — нарушение прав человека во время полномасштабного вторжения. ЕСПЧ единогласно признал, что обладает юрисдикцией по данным жалобам, несмотря на прекращение членства России в Совете Европы.

● День обысков на таможнях. Сотрудники СБУ, ОГП, ГБР, Нацполиции и БЭБ провели масштабные обыски на таможнях в Одесской, Волынской и Черновицкой областях. Об этом сообщили NV источники в правоохранительных органах.

По информации источников, эти обыски — часть работы СБУ по недопущению влияния иностранных спецслужб на работников таможни, предотвращению контрабанды оружия и наркотиков, а также других попыток подрыва национальной безопасности Украины, уклонения от мобилизации и контрабанды сигарет.

● А еще СБУ задержала в Киеве двух граждан Китая, которые пытались вывезти из Украины секретные данные об украинской ракете Нептун.

И напоследок:

● Тройка народного доверия: Залужный, Зеленский, Буданов. В июле 2025 года бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сохраняет самый высокий уровень доверия среди украинцев: ему доверяют 73% респондентов, не доверяют — 18%. Это результаты опроса Рейтинг (4−5 июля, 1 тыс. респондентов). Самый высокий уровень доверия к Залужному был в 2024 году перед его отставкой в феврале и сразу после — 90%.

Президент Украины Владимир Зеленский занимает вторую позицию с уровнем доверия 67% (ему не доверяют 29% украинцев). Рейтинг Зеленского упал после отставки Залужного с 68% до 57%, однако вырос в начале 2025-го после ухудшения отношений с США и остается стабильным с марта. Руководитель ГУР Кирилл Буданов на третьем месте (56% доверяют, 22% не доверяют).

Далее идет нынешний главнокомандующий ВСУ Александр Сырский: (доверяют 41%, не доверяют 37%). Премьеру Денису Шмыгалю доверяют 25% опрошенных, не доверяют 53%.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.