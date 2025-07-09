Президент США Дональд Трамп общается с представителями медов на борту самолета Air Force One на пути в Нью-Джерси, США, 4 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

На закрытом собрании доноров в 2024 году тогдашний кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что когда-то угрожал российскому диктатору Владимиру Путину «разбомбить Москву к чертовой матери», чтобы сдержать его от вторжения в Украину.

Об этом сообщает телеканал CNN, который получил аудиозапись собрания.

«Путину я сказал: „Если вы войдете в Украину, я разбомблю Москву к чертовой матери. Говорю вам, у меня нет выбора“. А потом Путин сказал: „Я тебе не верю“. Но он поверил мне на 10%», — рассказал Трамп, согласно аудиозаписи.

Как отмечает CNN, позже он утверждал, что передал аналогичное предупреждение лидеру Китая Си Цзиньпину относительно потенциального вторжения в Тайвань, сказав ему, что «США разбомбят Пекин».

«Он подумал, что я сошел с ума. У нас никогда не было проблем», — отметил Трамп.

Аудиозаписи мероприятий по сбору средств на 2024 год в Нью-Йорке и Флориде получили журналисты Джош Доуси, Тайлер Пейджер и Айзек Арнсдорф, которые подробно описали некоторые из них в своей новой книге «2024». Штаб Трампа отказался комментировать содержание записей, пишет CNN.

Телеканал подчеркнул, что аудиозаписи показывают «более раскованную» сторону Трампа, которую он был готов показать «за закрытыми дверями», чтобы привлечь состоятельных доноров.

Политик говорил не только о своей порой «агрессивной» внешнеполитической стратегии, но и о депортации студентов-протестующих и своем мнении о том, что «люди благосостояния» якобы всегда будут голосовать за демократов.

По данным CNN, во время одного сбора средств Трамп хвастался, что давил на состоятельных союзников, чтобы те пожертвовали десятки миллионов долларов на его предвыборную кампанию.

В то же время на другом он анонсировал усилия своей администрации по депортации студентов-протестующих, а также рассказал о своих переговорах с иностранными лидерами.

7 июля президент Дональд Трамп перед ужином с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху сообщил, что США предоставят Украине дополнительную оборонную помощь.

Трамп заявил, что Путин говорит «много бреда» и его слова не имеют смысла. Он также не исключил усиления санкций против страны-агрессора России.

«Я недоволен Путиным. Я могу сказать вам это прямо сейчас, потому что он убивает много людей, и многие из них — его солдаты, в основном его солдаты и их солдаты. И сейчас это число достигает 7000 в неделю», — сказал президент США.

4 июля Трамп во время общения с журналистами заявил, что «разочарован» последним телефонным разговором с Путиным.