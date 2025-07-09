Новый антирекорд: Россия ночью атаковала Украину 728 дронами и 13 ракетами, ПВО обезвредила 718 целей

Войска страны-агрессора России в ночь на среду, 9 июля атаковали Украину рекордным количеством воздушных целей — 741, в том числе 728 дронами, семью крылатыми ракетами Х-101/Искандер-К и шестью аэробаллистическими ракетами Х-47М2 Кинжал.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 718 целей, 303 из них — сбиты огневыми средствами, 415 — локально потеряны:

296 дронов типа Shahed и беспилотников других типов были сбиты, 415 — локально потеряны или подавлены РЭБ;

семь крылатых ракет Х-101/Искандер-К были сбиты.

Основным направлением российского ночного удара был город Луцк.

По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание ракет и БпЛА в четырех локациях, а также падение сбитых целей — на 14 локациях.

Фото: Воздушные силы ВСУ

Предыдущий рекорд по количеству воздушных целей, которыми оккупанты атаковали Украину, был зафиксирован 4 июля. Тогда армия РФ ударила 550 целями — 539 БпЛА и 11 ракетами, ПВО обезвредила 476 дронов и 2 ракеты. Основным направлением удара был Киев.

Ранее 9 июля городской голова Луцка Игорь Полищук сообщил о самой массовой воздушной атаке россиян на город с начала войны, возникли пожары. В Волынской ОВА сообщали об атаке 5 ракетами и 50 дронами.

Также под ударом оккупантов оказалась Хмельницкая область, где поврежден частный дом. Сообщалось о работе ПВО в Ивано-Франковской области и других регионах.