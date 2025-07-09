Папа Римский во время встречи предложил Зеленскому провести переговоры между Украиной и РФ в Ватикане

Папа Римский Лев XIV и президент Украины Владимир Зеленский пожали друг другу руки во время встречи 9 июля 2025 года (Фото: Vatican Media/Francesco Sforza/Handout via REUTERS)

В среду, 9 июля, Папа Римский Лев XIV встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским в Ватикане . Папа снова предложил принять представителей России и Украины в Ватикане для переговоров.

Об этом сообщает Vatican News.

В Ватикане отметили, что Папа обсудил с Зеленским войну России против Украины и «актуальность поиска длительных и справедливых путей к миру».

«Святейший Отец выразил боль по поводу жертв и возобновил свои молитвы и близость к украинскому народу, поддерживая каждые усилия, направленные на освобождение пленных и поиск совместных решений», — сказано в коммюнике по итогам встречи.

В конце коммюнике говорится, что Папа готов предоставить площадку для переговоров между Украиной и РФ.

Как добавляет Суспільне, после встречи украинский президент поблагодарил Папу за «встречу, гостеприимство и поддержку». По данным издания, они обсудили возвращение в Украину детей, которых Россия похитила во время войны.

Зеленский также отметил роль Ватикана в содействии диалогу с российской стороной.

Позже президент у себя в соцсетях отметил, что предложение встреч на уровне лидеров в Ватикане для достижения стабильного мира по-прежнему в силе, и отклоняет его только Москва. Зеленский поблагодарил папу за поддержку украинских детей, рассказал об уважении в украинском обществе митрополита Андрея Шептицкого и выразил надежду, что его заслуги оценят по достоинству. Он также пригласил понтифика в Украину.

Ранее стало известно, что Зеленский прибыл с визитом в Рим.

Спикер главы государства Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский встретится с Папой Римским, президентом Италии Серджо Матарелой и спецпосланником США по вопросам Украины Китом Келлогом.

В Италии Зеленский также примет участие в международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится 10−11 июля.

16 мая в Стамбуле состоялась первая за более чем три года встреча между украинской и российской делегациями при посредничестве Турции. Стороны договорились об обмене пленными 1000 на 1000, однако не пришли к согласию по вопросу прекращения огня.

В этот же день Папа Римский предложил Украине и России провести мирные переговоры в Ватикане на уровне лидеров.