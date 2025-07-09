На таможне в Одесской, Волынской и Черновицкой областях проходят масштабные обыски. Об этом сообщили NV источники в правоохранительных органах.

Масштабные обыски на таможнях проводят СБУ, ОГП, ГБР, Нацполиция и БЭБ.

По информации источников, эти обыски — часть работы СБУ по недопущению влияния иностранных спецслужб на работников таможни, предотвращению контрабанды оружия и наркотиков, а также других попыток подрыва национальной безопасности Украины.

Фото: предоставил источник NV

