«Мы заботимся об этих людях». Госдеп США подтвердил возобновление поставок оружия Украине и заявил о неизменной поддержке

Соединенные Штаты Америки остаются твердыми в своей поддержке Украины и продолжат поставки оборонительного вооружения, несмотря на недавнюю техническую паузу.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс во время брифинга для СМИ.

Комментируя позицию Вашингтона после последних высказываний президента Дональда Трампа в отношении российского диктатора Владимира Путина, Брюс подчеркнула: официальная политика США по поддержке Украины не меняется.

«Мы были и остаемся самыми большими сторонниками Украины. Мы заботимся об этих людях, заботимся о том, чтобы они имели все необходимое», — подчеркнула пресс-секретарь.

«И вот сейчас мы имеем […] возобновление поставок оружия в Украину», — добавила она.

По ее словам, короткая задержка в поставках военной помощи была частью планового пересмотра соответствующих программ и не свидетельствует об изменении внешнеполитического курса.

Тэмми Брюс также сообщила, что президент Трамп остается решительным в вопросе поддержки Украины, учитывая необходимость противостоять массовым преступлениям и достичь прекращения огня. «Мы помогали Украине, и будем помогать в дальнейшем. И эта позиция остается неизменной», — добавила она.

Прекращение помощи США Украине — главное

1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после обзора помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства по поводу чрезмерного сокращения арсеналов США.

2 июля Министерство обороны Украины заявило, что Киев не получал официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США не прекратили поставки оружия в Украину, а лишь пересмотрели их. Кроме того, по ее словам, Дональд Трамп остается приверженным обязательству по передаче Украине ракет к системам Patriot.