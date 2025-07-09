Рейтинг доверия к Владимиру Зеленскому и Валерию Залужному остается высоким среди украинцев (Фото: Zelenskiy/Official/Telegram)

В июле 2025 года бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сохраняет самый высокий уровень доверия среди украинцев . Так, ему доверяют 73% респондентов, не доверяют — 18%.

Об этом говорится в результатах опроса от Рейтинг.

По данным социологов, самый высокий уровень доверия к Залужному был в 2024 году перед его отставкой в феврале и сразу после. Тогда рейтинг достигал 90%.

Реклама

Инфографика: Рейтинг

Президент Украины Владимир Зеленский занимает вторую позицию с уровнем доверия 67%. Ему не доверяют 29% украинцев.

Рейтинг Зеленского упал после отставки Залужного с 68% до 57%. Он вырос в начале 2025 года после ухудшения отношений с США и остается стабильным с марта.

Инфографика: Рейтинг

Глава ГУР Кирилл Буданов на третьем месте (56%). Не доверяют — 22%.

Далее идет нынешний главнокомандующий ВСУ Александр Сырский — (41%). Зато ему не доверяют 37% респондентов.

Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 25% опрошенных, не доверяют 53%.

Опрос проведен 4−5 июля 2025 года среди 1000 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения (ошибка — не более 3,1% с доверительной вероятностью 0,95).