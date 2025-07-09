Канцлер Германии Фридрих Мерц в парламенте в Берлине, Германия, 9 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Lisi Niesner)

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что дипломатические средства для достижения мира в Украине исчерпали себя. Об этом он сказал во время обсуждения бюджета в Бундестаге в среду, 9 июля, пишет телеканал N-TV.

«Дипломатические средства исчерпаны», — заявил канцлер.

Он пообещал Украине дальнейшую военную помощь со стороны Германии, «несмотря на сопротивление левых и пророссийски настроенных правых» в парламенте, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Мерц также раскритиковал страну-агрессора РФ за масштабную атаку на гражданские объекты в Украине ночью 9 июля, заявив, что Россией правит «преступный режим».

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что РФ ночью применила рекордное количество средств для атаки на Украину — 741, в том числе 728 дронов, 7 крылатых ракет Х-101/Искандер-К и 6 аэробаллистических ракет Х-47М2 Кинжал. ПВО обезвредила 711 БпЛА и сбила 7 ракет Х-101/Искандер-К.

Основной удар был направлен на Луцк, где возникли пожары.

30 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что объем помощи от Германии в этом году составит около 9 миллиардов евро. По его словам, значительная ее часть будет направлена на развитие украинского производства.

28 июня Bild писал, что в оборонном бюджете Германии на 2025 год оказалось на почти миллиард евро меньше, чем было отведено на помощь Украине.

3 июля немецкие СМИ написали, что Германия работает с США над решением, чтобы передать Украине новые системы противовоздушной обороны Patriot и ракеты. Запрос на тайную сделку был направлен главе Пентагона Питу Гегсету несколько недель назад.