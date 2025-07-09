Европейский Союз готовится создать новый финансовый инструмент на сумму 100 миллиардов евро, который будет обеспечивать долгосрочную поддержку Украины в условиях продолжающейся российской агрессии.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с деталями подготовки инициативы.

Как ожидается, фонд будет включен в предложение по новому семилетнему бюджету ЕС, которое представят в июле. Если страны-члены поддержат инициативу, финансирование может начаться уже с 2028 года. Это позволит гарантировать стабильную и предсказуемую помощь Украине на длительный период.

По информации агентства, новый механизм будет работать по аналогичной модели к действующему инструменту — через предоставление грантов и льготных кредитов. Основная часть выплат будет связана с проведением реформ в рамках процесса евроинтеграции Украины.

С начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины Европейский Союз уже предоставил Киеву почти 160 миллиардов евро, включая пакет в 50 миллиардов евро до 2027 года. Кроме того, вместе с партнерами по «Группе семи», ЕС создал кредитный механизм объемом 50 миллиардов долларов, профинансированный за счет доходов от замороженных российских активов.

Комиссар ЕС по вопросам экономики Валдис Домбровскис подтвердил, что Брюссель активно работает над поиском финансовых решений для поддержки Украины в 2025 году и в дальнейшем. Он также добавил, что возможны новые подходы к финансированию, в частности через активизацию использования доходов от арестованных российских активов, после соответствующей оценки Международного валютного фонда.

Ожидается, что предложение по новому фонду станет частью официального пакета документов в рамках многолетней финансовой программы ЕС, запланированной к публикации 16 июля.