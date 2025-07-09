Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправки в Украину еще одной системы противовоздушной обороны Patriot .

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников.

По словам источников, Белый дом обратился к Пентагону с просьбой подготовить несколько вариантов дополнительного вооружения, включая системы ПВО. Также ведется работа с иностранными партнерами относительно потенциальной передачи Украине дополнительных систем Patriot через механизмы международной кооперации.

Реклама

Сейчас рассматривается возможность привлечения союзников, которые могут предоставить еще несколько установок, способных усилить противовоздушную оборону Украины.

Как отмечает издание, США уже передали Украине три системы Patriot, еще три предоставила Германия. Дополнительная одна установка поставлена при участии европейских стран. В то же время не все из них функционируют одновременно из-за потребности в техническом обслуживании и ротации.

Напомним, 8 июля Пентагон официально подтвердил отправку в Украину дополнительной оборонной помощи по поручению президента Трампа. Согласно данным Axios, речь идет о поставке 10 ракет-перехватчиков к системе Patriot. Также сообщалось о дипломатических усилиях Вашингтона, направленных на привлечение Германии к передаче Киеву еще одной батареи ПВО.

Ранее Трамп публично заявил о намерении укрепить обороноспособность Украины в условиях продолжающейся агрессии со стороны российского режима.



