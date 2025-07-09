Европейский суд по правам человека признал РФ ответственной за падение самолета MH17 и другие военные преступления в Украине

9 июля, 13:37
Поделиться:
Фрагмент самолета, совершавшего рейс MH17, после катастрофы в июле 2014 года (Фото: REUTERS/Antonio Bronic)

Фрагмент самолета, совершавшего рейс MH17, после катастрофы в июле 2014 года (Фото: REUTERS/Antonio Bronic)

Европейский суд по правам человека признал страну-агрессора Россию виновной по делу о падении рейса MH17 над Донецкой областью и по делам о нарушении прав человека во время войны против Украины, начиная с 2014 года, сообщает Европейская правда.

Решение суда огласили 9 июля. Российская сторона отсутствовала, как и на предыдущих заседаниях.

Речь идет о деле, которое объединило четыре межгосударственных жалобы против России со стороны Украины и Нидерландов. В частности, суд установил, что рейс MH17 над Донбассом сбили из российского ЗРК Бук, и Россия несет ответственность за это.

Реклама

Читайте также:
Десятая годовщина трагедии MH17. Полная картина военного преступления России

В целом суд принял решение по следующим делам:

  • Украина против России (№ 8019/16) — касается нарушения прав человека во время войны на Донбассе, в частности, падения MH17, пытки на оккупированных территориях Украины;
  • Украина против России (№ 43800/14) — похищение и незаконное перемещение украинских детей в РФ в 2014 году;
  • Нидерланды против России (№ 28525/20) — падение рейса MH17;
  • Украина против России (№ 11055/22) — нарушение прав человека во время полномасштабного вторжения.

ЕСПЧ единодушно признал, что имеет юрисдикцию по данным жалобам, несмотря на прекращение членства России в Совете Европы.

Минюст Украины подтвердил решение суда, назвав его историческим. Большая Палата Европейского суда по правам человека удовлетворила почти все жалобы правительства Украины, поданные против РФ, сказано в сообщении.

«Это решение ЕСПЧ имеет беспрецедентный характер и уже может считаться одним из самых весомых в практике межгосударственных дел. Суд не только подтвердил системные и массовые нарушения прав человека, совершенные РФ с 2014 года на оккупированных территориях Украины и во время полномасштабной агрессии, но и очертил более широкий правовой контекст», — говорится в сообщении министерства.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над оккупированной территорией Донецкой области 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли.

Инфографика: NV
Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   MH17 ЕСПЧ Война России против Украины Россия Права человека Российская агрессия Инфографика NV

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies