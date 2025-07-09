Европейский суд по правам человека признал РФ ответственной за падение самолета MH17 и другие военные преступления в Украине

Фрагмент самолета, совершавшего рейс MH17, после катастрофы в июле 2014 года (Фото: REUTERS/Antonio Bronic)

Европейский суд по правам человека признал страну-агрессора Россию виновной по делу о падении рейса MH17 над Донецкой областью и по делам о нарушении прав человека во время войны против Украины, начиная с 2014 года, сообщает Европейская правда.

Решение суда огласили 9 июля. Российская сторона отсутствовала, как и на предыдущих заседаниях.

Речь идет о деле, которое объединило четыре межгосударственных жалобы против России со стороны Украины и Нидерландов. В частности, суд установил, что рейс MH17 над Донбассом сбили из российского ЗРК Бук, и Россия несет ответственность за это.

В целом суд принял решение по следующим делам:

Украина против России ( № 8019/16) — касается нарушения прав человека во время войны на Донбассе, в частности, падения MH17, пытки на оккупированных территориях Украины;

№ 8019/16) — касается нарушения прав человека во время войны на Донбассе, в частности, падения MH17, пытки на оккупированных территориях Украины; Украина против России ( № 43800/14) — похищение и незаконное перемещение украинских детей в РФ в 2014 году;

№ 43800/14) — похищение и незаконное перемещение украинских детей в РФ в 2014 году; Нидерланды против России ( № 28525/20) — падение рейса MH17;

№ 28525/20) — падение рейса MH17; Украина против России ( № 11055/22) — нарушение прав человека во время полномасштабного вторжения.

ЕСПЧ единодушно признал, что имеет юрисдикцию по данным жалобам, несмотря на прекращение членства России в Совете Европы.

Минюст Украины подтвердил решение суда, назвав его историческим. Большая Палата Европейского суда по правам человека удовлетворила почти все жалобы правительства Украины, поданные против РФ, сказано в сообщении.

«Это решение ЕСПЧ имеет беспрецедентный характер и уже может считаться одним из самых весомых в практике межгосударственных дел. Суд не только подтвердил системные и массовые нарушения прав человека, совершенные РФ с 2014 года на оккупированных территориях Украины и во время полномасштабной агрессии, но и очертил более широкий правовой контекст», — говорится в сообщении министерства.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над оккупированной территорией Донецкой области 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли.