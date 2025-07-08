«Пришло время изменить правила игры». Сенат США вскоре рассмотрит законопроект о жестких санкциях против РФ — сенатор Грэм

8 июля, 22:10
Сенатор США Линдси Грэм (Республиканская партия), 5 июня 2025 года

Сенатор США Линдси Грэм (Республиканская партия), 5 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о его недовольстве действиями российского диктатора Владимира Путина и возможном введении новых санкций против РФ.

Он сообщил, что Сенат вскоре рассмотрит законопроект, который предусматривает жесткие ограничения не только против России, но и против стран, которые поддерживают ее экономику.

«Президент Трамп метко сказал об играх, в которые играет Путин. Сенат вскоре рассмотрит законопроект о жестких санкциях — не только против России, но и против таких стран, как Китай и Индия, которые покупают российские энергоносители, финансирующие военную машину Путина. Законопроект Сената содержит президентское исключение, чтобы дать президенту Трампу максимальное влияние. Когда речь идет о Путине и тех, кто поддерживает его военную машину, пришло время изменить правила игры», — написал Грэм в соцсети Х.

Ранее Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин говорит «много бреда» и его слова не имеют смысла.

На вопрос, хочет ли Трамп усилить санкции против России, он ответил, что «рассматривает это».

Законопроект Линдси Грэма о санкциях против России

1 апреля издание The Washington Times сообщило, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.

Впоследствии автор законопроекта, республиканец Линдси Грэм заявил, что Сенат вскоре планирует принять закон о разрушительных санкциях против РФ, учитывая действия Путина.

6 июня газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация Трампа пытается заставить Грэма значительно смягчить законопроект.

WSJ отметила, что законопроект, поддержанный более чем 80 сенаторами, предлагает ввести санкции в отношении ключевых российских чиновников и секторов, а также штрафы для стран, которые ведут бизнес с Москвой. Однако американский президент опасается, что это может нанести ущерб его цели «возрождения отношений между США и Россией».

Издание Politico 7 июня написало, что законопроект о новых санкциях США против России, вероятно, существенно смягчат перед тем, как его примут.

