● Трамп начал атаку на Кремль с Индии. США ввели 25% пошлину для Индии. Одной из причин такого решения является позиция Индии в российско-украинской войне. Об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп. «Хотя Индия и наш друг, мы в течение многих лет вели с ней сравнительно мало бизнеса, потому что их пошлины слишком высокие, одни из самых высоких в мире», — отметил он.

Реклама

Президент США добавил: «У них самые жесткие и отвратительные неденежные торговые барьеры среди всех стран». «Кроме того, они всегда покупали подавляющее большинство своей военной техники у России и являются крупнейшим покупателем энергоносителей для России, наряду с Китаем, в то время как все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине — все это нехорошо. Поэтому Индия будет платить тариф в размере 25%; плюс штраф за вышеизложенное, начиная с 1 августа», — отметил президент США.

Индия — третий в мире потребитель и импортер нефти. Она почти не покупала российскую нефть до 2022 года, но после начала полномасштабной российской агрессии стала вторым по величине импортером после Китая. В сентябре 2024 года министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что пока российская нефть не под санкциями — Индия будет ее покупать в связи с низкой ценой. Он же в июле 2025 года заверил, что Индия сможет прожить без российской нефти, если США введут вторичные санкции против стран, которые ее покупают.

В то же время главный удар — 100% вторичных ограничений — глава Белого дома еще не ввел. Однако в успехе этих санкций он не очень уверен:

● Трамп не уверен в собственных силах. Президент США не уверен в том, что новые санкции против России помогут заставить диктатора Путина прекратить войну в Украине. Об этом он сказал журналистам на борту Air Force One.

Американский лидер подтвердил, что через 10 дней США, возможно, придется ввести «тарифы и другие ограничения» против Москвы. «Я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что он [Путин], очевидно, хочет продолжать войну. Но мы введем тарифы и другие меры. Это может повлиять на них, а может и нет. Но это возможно», — сказал Трамп.

Еще одно заявление Трампа с борта президентского самолета — он позволит беженцам из Украины оставаться в США до завершения войны. «Мы так и сделаем. У нас много людей, которые приехали из Украины, и мы с ними работаем», — сказал президент, отвечая на вопрос журналиста о пребывании граждан Украины в США.

● Туск увидел мир в конце тоннеля. «Есть много признаков», которые могут свидетельствовать о вероятном приостановлении войны в Украине в ближайшее время. Об этом премьер Польши Дональд Туск сказал во время выступления в Технологическом институте Воздушных сил в Варшаве. Он подчеркнул, что даже в случае прекращения боевых действий позиция Польши останется неизменной.

«Есть хороший шанс, есть много признаков, которые указывают на то, что российско-украинская война может быть по крайней мере приостановлена в ближайшем будущем. Но это никоим образом не меняет нашей ситуации», — сказал Туск.

● У Пескова — иммунитет от санкций. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США о введении вторичных санкций против РФ, если за 10 дней не будет заключено соглашение с Украиной, заявил: Россия достаточно долго живет под большим количеством санкций и ее экономика «функционирует».

Песков также утверждает, что у России выработался «определенный иммунитет» к санкциям. По его словам, Москва «продолжает фиксировать все заявления Трампа и других зарубежных лидеров относительно санкций».

● А на российском полуострове Камчатка вчера произошло землетрясение магнитудой 8,8 балла, — оно стало самым сильным в мире за последние 14 лет (со времени землетрясения магнитудой 9,0 в 2011 году в японском регионе Тохоку), сообщила Геологическая служба США.

● СБУ нашла «крота». СБУ обнаружила еще одного «крота» РФ в Военно-воздушных силах Украины, — тот готовил удары по аэродромам базирования истребителей F-16 и Mirage 2000.

По данным следствия, агентом оказался летчик-инструктор, майор одной из авиабригад ВСУ. Подразделение, в котором проходил службу фигурант, выполняет боевые задачи по сбиванию российских ракет и дронов, а также отрабатывает по наземным целям, поддерживая операции украинской армии с воздуха.

● Атака на НАБУ спланирована на Банковой? 24 популярных ТГ-канала распространяли манипулятивные сообщения о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) и антикоррупционных активистах с 5 июня по 23 июля 2025 года, свидетельствует анализ Texty.org.ua.

Издание отмечает, что проанализировало 246 сообщений из этих ТГ-каналов, и добавляет, что можно предположить, что эту информационную кампанию организовала власть, учитывая то, что 22 июля за скандальный законопроект № 12414 голосовала президентская фракция, а сам президент очень быстро его подписал.

Журналисты, проводившие исследование, пришли к выводу, что в части популярных ТГ-каналов примерно месяц шла подготовка общественного мнения к отмене независимости НАБУ и САП. В частности, обыски у детективов НАБУ, которые 21 июля провела СБУ, активно освещались этими каналами, что выглядело как кульминация информационной кампании.

● Как НАБУ «работала» по депутатам. За последние девять лет НАБУ объявило о подозрении 71 действующему и бывшему народному депутату (действующих из них — 31). Об этом сообщили в пресс-службе Бюро.

Там отметили, что до создания НАБУ и САП в 2015 году привлечение народных депутатов к ответственности за коррупцию было «скорее исключением, чем правилом». Однако, как отметили в НАБУ, ситуация изменилась.

● Чернышов мог оформить в Нафтогаз свою обслугу. НАБУ расследует оформление на должности НАК Нафтогаз Украины охраны и домашнего персонала экс-вице-премьер-министра Алексея Чернышова, когда он возглавлял предприятие. Об этом сообщило ZN.UA со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, соответствующие должности предусматривали заработную плату в размере не менее 300 тыс. грн в месяц и бронирование от мобилизации. «Трудоустройство» в НАК упоминалось в постановлении суда, согласно которому у Чернышова в июне прошли обыски. Однако из-за принятия закона, который ликвидировал независимость антикоррупционных органов, НАБУ приостановили его расследование.

Подозрение от НАБУ в июне Чернышову — в получении взятки в виде скидок на несколько квартир — указало на возможную связь чиновника с имениями в Козине под Киевом на миллионы гривен. Такую информацию содержит опубликованное 29 июля расследование Bihus.Info.

● Зеленский прикрывал своего? Руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, которого задержала СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием бизнесмена Тимура Миндича (близкого к команде Владимира Зеленского), сообщила Украинская правда (УП) со ссылкой на источники.

В материале УП говорится о том, что у НАБУ и САП есть детальный анализ всех сотрудников, к которым СБУ и ГБР применяли следственные действия 21 июля. По данным издания, почти все эти люди связаны с расследованиями, в которых фигурируют топ-чиновники из ближайшего окружения президента Украины.

Ранее УП со ссылкой на влиятельного собеседника в антикоррупционных органах писала, что НАБУ и САП готовят подозрение Миндичу. Источник издания именно с этим связывал активное противодействие президента антикоррупционным органам, которое началось на прошлой неделе и привело к протестам на улицах. Председатель комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в интервью Radio NV также предполагал, что дела в отношении бывшего вице-премьер-министра — министра национального единства Алексея Чернышова и подготовка подозрения совладельцу Квартала 95 Миндичу — это была «последняя капля для Офиса президента».

● Все восстановится? Профильный комитет Верховной Рады поддержал за основу и в целом законопроект президента Владимира Зеленского о возвращении полномочий НАБУ и САП. Об этом в ТГ написал нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк.

По словам Железняка, комитет по вопросам правоохранительной деятельности не принял каких-либо изменений в тексте. За проголосовали 19 членов комитета.

● Искупление Зеленского и «слуг». Верховная Рада завтра планирует проголосовать за законопроект президента Владимира Зеленского о возвращении полномочий НАБУ и САП. Глава государства экстренно создал и предложил его на рассмотрение парламента после общественного и международного давления из-за принятия Радой 22 июля скандального документа № 12414, который ограничивал независимость этих антикоррупционных органов.

Однако пока в парламенте нет однозначного убеждения, что голосов в поддержку нового проекта хватит. Об этом рассказали NV два влиятельных источника — представитель фракции Слуги народа и человек из команды президента Зеленского. Как рассказал последний собеседник, «голоса вроде есть, но депутаты возмущаются». «Голосовать все будут, но что будет дальше — это вопрос», — добавил представитель президентской команды. По его словам, нардепы чувствуют, что их «кинули».

● У Зеленского и страны — новая проблема. Кабмин на заседании 30 июля снова не назначил победителя конкурса Александра Цивинского на должность главы Бюро экономической безопасности (БЭБ), сообщил нардеп Ярослав Железняк.

«Чтобы не было даже сомнений — сегодня на своем заседании правительство снова нарушило закон и не назначило главу БЭБ. Времени до срыва маяка МВФ остался один день», — отметил Железняк.

● Кабмин уволил Елену Думу с должности начальника Агентства по розыску и управлению активами (АРМА).

● Очень неприятные для Коломойского новости из Лондона. Высокий суд Лондона вынес решение в пользу государственного ПриватБанка. Теперь бывшие владельцы национализированного банка (Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов) должны вернуть деньги. Об этом NV Бизнес сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

Как сообщил ПриватБанк, в судебном решении, вынесенном в среду, 30 июля, Высокий суд Лондона признал, что Коломойский и Боголюбов незаконно присвоили почти $2 млрд средств банка с помощью «очень сложной схемы перекредитования, которая действовала в интересах физических лиц-ответчиков (то есть Коломойского и Боголюбова)».

Полная сумма обязательства бывших владельцев перед банком еще должна быть определена, но, учитывая то, что суд удовлетворил требования банка в полном объеме, они, вероятно, будут обязаны выплатить более $1,7 млрд даже без учета процентов за более чем десятилетний период, сообщил ПриватБанк. При этом полная сумма, подлежащая выплате банку, включая проценты и юридические расходы, будет определена на следующем слушании позже в этом году и, вероятно, в целом значительно превысит $2 млрд.

И напоследок:

● Появится Дія.Картка для всех госвыплат. Кабмин утвердил Дія.Картку — цифровой банковский продукт, который станет единой точкой получения всех государственных выплат. Об этом в ТГ сообщила премьер Юлия Свириденко.

«Введение Дія.Картки позволяет государству эффективнее администрировать программы денежной поддержки. Граждане получат один удобный цифровой инструмент для доступа ко всем видам помощи, а государство — инструмент для контроля целевого использования средств», — отметила Свириденко. По ее словам, это особенно важно для запуска таких инициатив, как еМалятко, еКнига, Ветеранский спорт и вскоре Пакет школьника, которые имеют четкое назначение ассигнований. «Также украинцы смогут получать на Дію.Картку выплаты военных облигаций, пособия по безработице, поддержки внутренне перемещенных лиц, выплат пенсий и денежной помощи», — сообщила премьер.

● Директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Соловьева подписала приказ о внесении Житнего рынка на киевском Подоле в Перечень вновь выявленных объектов культурного наследия.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.