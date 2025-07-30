Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, NV

Трамп начал атаку на Кремль

30 июля, 18:44
Чем жила страна 30 июля 2025 года

Трамп начал атаку на Кремль с Индии. США ввели 25% пошлину для Индии. Одной из причин такого решения является позиция Индии в российско-украинской войне. Об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп. «Хотя Индия и наш друг, мы в течение многих лет вели с ней сравнительно мало бизнеса, потому что их пошлины слишком высокие, одни из самых высоких в мире», — отметил он.

Президент США добавил: «У них самые жесткие и отвратительные неденежные торговые барьеры среди всех стран». «Кроме того, они всегда покупали подавляющее большинство своей военной техники у России и являются крупнейшим покупателем энергоносителей для России, наряду с Китаем, в то время как все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине — все это нехорошо. Поэтому Индия будет платить тариф в размере 25%; плюс штраф за вышеизложенное, начиная с 1 августа», — отметил президент США.

Индия — третий в мире потребитель и импортер нефти. Она почти не покупала российскую нефть до 2022 года, но после начала полномасштабной российской агрессии стала вторым по величине импортером после Китая. В сентябре 2024 года министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что пока российская нефть не под санкциями — Индия будет ее покупать в связи с низкой ценой. Он же в июле 2025 года заверил, что Индия сможет прожить без российской нефти, если США введут вторичные санкции против стран, которые ее покупают.

В то же время главный удар — 100% вторичных ограничений — глава Белого дома еще не ввел. Однако в успехе этих санкций он не очень уверен:

Трамп не уверен в собственных силах. Президент США не уверен в том, что новые санкции против России помогут заставить диктатора Путина прекратить войну в Украине. Об этом он сказал журналистам на борту Air Force One.

Американский лидер подтвердил, что через 10 дней США, возможно, придется ввести «тарифы и другие ограничения» против Москвы. «Я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что он [Путин], очевидно, хочет продолжать войну. Но мы введем тарифы и другие меры. Это может повлиять на них, а может и нет. Но это возможно», — сказал Трамп.

Еще одно заявление Трампа с борта президентского самолета — он позволит беженцам из Украины оставаться в США до завершения войны. «Мы так и сделаем. У нас много людей, которые приехали из Украины, и мы с ними работаем», — сказал президент, отвечая на вопрос журналиста о пребывании граждан Украины в США.

Туск увидел мир в конце тоннеля. «Есть много признаков», которые могут свидетельствовать о вероятном приостановлении войны в Украине в ближайшее время. Об этом премьер Польши Дональд Туск сказал во время выступления в Технологическом институте Воздушных сил в Варшаве. Он подчеркнул, что даже в случае прекращения боевых действий позиция Польши останется неизменной.

«Есть хороший шанс, есть много признаков, которые указывают на то, что российско-украинская война может быть по крайней мере приостановлена в ближайшем будущем. Но это никоим образом не меняет нашей ситуации», — сказал Туск.

У Пескова — иммунитет от санкций. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США о введении вторичных санкций против РФ, если за 10 дней не будет заключено соглашение с Украиной, заявил: Россия достаточно долго живет под большим количеством санкций и ее экономика «функционирует».

Песков также утверждает, что у России выработался «определенный иммунитет» к санкциям. По его словам, Москва «продолжает фиксировать все заявления Трампа и других зарубежных лидеров относительно санкций».

А на российском полуострове Камчатка вчера произошло землетрясение магнитудой 8,8 балла, — оно стало самым сильным в мире за последние 14 лет (со времени землетрясения магнитудой 9,0 в 2011 году в японском регионе Тохоку), сообщила Геологическая служба США.

СБУ нашла «крота». СБУ обнаружила еще одного «крота» РФ в Военно-воздушных силах Украины, — тот готовил удары по аэродромам базирования истребителей F-16 и Mirage 2000.

По данным следствия, агентом оказался летчик-инструктор, майор одной из авиабригад ВСУ. Подразделение, в котором проходил службу фигурант, выполняет боевые задачи по сбиванию российских ракет и дронов, а также отрабатывает по наземным целям, поддерживая операции украинской армии с воздуха.

Атака на НАБУ спланирована на Банковой? 24 популярных ТГ-канала распространяли манипулятивные сообщения о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) и антикоррупционных активистах с 5 июня по 23 июля 2025 года, свидетельствует анализ Texty.org.ua.

Издание отмечает, что проанализировало 246 сообщений из этих ТГ-каналов, и добавляет, что можно предположить, что эту информационную кампанию организовала власть, учитывая то, что 22 июля за скандальный законопроект № 12414 голосовала президентская фракция, а сам президент очень быстро его подписал.

Журналисты, проводившие исследование, пришли к выводу, что в части популярных ТГ-каналов примерно месяц шла подготовка общественного мнения к отмене независимости НАБУ и САП. В частности, обыски у детективов НАБУ, которые 21 июля провела СБУ, активно освещались этими каналами, что выглядело как кульминация информационной кампании.

Как НАБУ «работала» по депутатам. За последние девять лет НАБУ объявило о подозрении 71 действующему и бывшему народному депутату (действующих из них — 31). Об этом сообщили в пресс-службе Бюро.

Там отметили, что до создания НАБУ и САП в 2015 году привлечение народных депутатов к ответственности за коррупцию было «скорее исключением, чем правилом». Однако, как отметили в НАБУ, ситуация изменилась.

Чернышов мог оформить в Нафтогаз свою обслугу. НАБУ расследует оформление на должности НАК Нафтогаз Украины охраны и домашнего персонала экс-вице-премьер-министра Алексея Чернышова, когда он возглавлял предприятие. Об этом сообщило ZN.UA со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, соответствующие должности предусматривали заработную плату в размере не менее 300 тыс. грн в месяц и бронирование от мобилизации. «Трудоустройство» в НАК упоминалось в постановлении суда, согласно которому у Чернышова в июне прошли обыски. Однако из-за принятия закона, который ликвидировал независимость антикоррупционных органов, НАБУ приостановили его расследование.

Подозрение от НАБУ в июне Чернышову — в получении взятки в виде скидок на несколько квартир — указало на возможную связь чиновника с имениями в Козине под Киевом на миллионы гривен. Такую информацию содержит опубликованное 29 июля расследование Bihus.Info.

Зеленский прикрывал своего? Руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, которого задержала СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием бизнесмена Тимура Миндича (близкого к команде Владимира Зеленского), сообщила Украинская правда (УП) со ссылкой на источники.

В материале УП говорится о том, что у НАБУ и САП есть детальный анализ всех сотрудников, к которым СБУ и ГБР применяли следственные действия 21 июля. По данным издания, почти все эти люди связаны с расследованиями, в которых фигурируют топ-чиновники из ближайшего окружения президента Украины.

Ранее УП со ссылкой на влиятельного собеседника в антикоррупционных органах писала, что НАБУ и САП готовят подозрение Миндичу. Источник издания именно с этим связывал активное противодействие президента антикоррупционным органам, которое началось на прошлой неделе и привело к протестам на улицах. Председатель комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в интервью Radio NV также предполагал, что дела в отношении бывшего вице-премьер-министра — министра национального единства Алексея Чернышова и подготовка подозрения совладельцу Квартала 95 Миндичу — это была «последняя капля для Офиса президента».

Все восстановится? Профильный комитет Верховной Рады поддержал за основу и в целом законопроект президента Владимира Зеленского о возвращении полномочий НАБУ и САП. Об этом в ТГ написал нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк.

По словам Железняка, комитет по вопросам правоохранительной деятельности не принял каких-либо изменений в тексте. За проголосовали 19 членов комитета.

Искупление Зеленского и «слуг». Верховная Рада завтра планирует проголосовать за законопроект президента Владимира Зеленского о возвращении полномочий НАБУ и САП. Глава государства экстренно создал и предложил его на рассмотрение парламента после общественного и международного давления из-за принятия Радой 22 июля скандального документа № 12414, который ограничивал независимость этих антикоррупционных органов.

Однако пока в парламенте нет однозначного убеждения, что голосов в поддержку нового проекта хватит. Об этом рассказали NV два влиятельных источника — представитель фракции Слуги народа и человек из команды президента Зеленского. Как рассказал последний собеседник, «голоса вроде есть, но депутаты возмущаются». «Голосовать все будут, но что будет дальше — это вопрос», — добавил представитель президентской команды. По его словам, нардепы чувствуют, что их «кинули».

У Зеленского и страны — новая проблема. Кабмин на заседании 30 июля снова не назначил победителя конкурса Александра Цивинского на должность главы Бюро экономической безопасности (БЭБ), сообщил нардеп Ярослав Железняк.

«Чтобы не было даже сомнений — сегодня на своем заседании правительство снова нарушило закон и не назначило главу БЭБ. Времени до срыва маяка МВФ остался один день», — отметил Железняк.

Кабмин уволил Елену Думу с должности начальника Агентства по розыску и управлению активами (АРМА).

Очень неприятные для Коломойского новости из Лондона. Высокий суд Лондона вынес решение в пользу государственного ПриватБанка. Теперь бывшие владельцы национализированного банка (Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов) должны вернуть деньги. Об этом NV Бизнес сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

Как сообщил ПриватБанк, в судебном решении, вынесенном в среду, 30 июля, Высокий суд Лондона признал, что Коломойский и Боголюбов незаконно присвоили почти $2 млрд средств банка с помощью «очень сложной схемы перекредитования, которая действовала в интересах физических лиц-ответчиков (то есть Коломойского и Боголюбова)».

Полная сумма обязательства бывших владельцев перед банком еще должна быть определена, но, учитывая то, что суд удовлетворил требования банка в полном объеме, они, вероятно, будут обязаны выплатить более $1,7 млрд даже без учета процентов за более чем десятилетний период, сообщил ПриватБанк. При этом полная сумма, подлежащая выплате банку, включая проценты и юридические расходы, будет определена на следующем слушании позже в этом году и, вероятно, в целом значительно превысит $2 млрд.

И напоследок:

● Появится Дія.Картка для всех госвыплат. Кабмин утвердил Дія.Картку — цифровой банковский продукт, который станет единой точкой получения всех государственных выплат. Об этом в ТГ сообщила премьер Юлия Свириденко.

«Введение Дія.Картки позволяет государству эффективнее администрировать программы денежной поддержки. Граждане получат один удобный цифровой инструмент для доступа ко всем видам помощи, а государство — инструмент для контроля целевого использования средств», — отметила Свириденко. По ее словам, это особенно важно для запуска таких инициатив, как еМалятко, еКнига, Ветеранский спорт и вскоре Пакет школьника, которые имеют четкое назначение ассигнований. «Также украинцы смогут получать на Дію.Картку выплаты военных облигаций, пособия по безработице, поддержки внутренне перемещенных лиц, выплат пенсий и денежной помощи», — сообщила премьер.

Директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Соловьева подписала приказ о внесении Житнего рынка на киевском Подоле в Перечень вновь выявленных объектов культурного наследия.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

